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編造遊民善舉故事募款40萬 新州女判刑3年

編譯徐薏茹／綜合7日電
凱特琳‧麥克盧爾2017年與男友夥同遊民詐騙募款。（圖：Burlington County Prosecutor office提供）
凱特琳‧麥克盧爾2017年與男友夥同遊民詐騙募款。（圖：Burlington County Prosecutor office提供）

新澤西州一對前情侶2017年夥同一退伍軍人遊民，利用捏造的故事募款，詐騙40萬元，約1萬4000人受害，犯案女子被依盜竊罪被判三年徒刑。

伯靈頓郡(Burlington)檢察官表示，現年32歲的新州波登鎮(Bordentown)居民凱特琳‧麥克盧爾(Katelyn McClure，見圖，美聯社)目前正在服刑聯邦判的一年徒刑，因此6日未能出席蒙荷里(Mount Holly)法庭，她在新州的刑期將同時執行，曾為交通廳職員的麥克盧爾未來將被禁止從事新州公職。

根據檢方消息，2017年11月，麥克盧爾和她當時的男友達米科(Mark D'Amico)編造善舉故事，謊稱麥克盧爾在95號州際公路費城某路段用光汽油時，公路上經過的退伍軍人遊民博比特(Johnny Bobbitt Jr.)掏出身上僅剩的20元幫他們支付油錢。此事經過報導，引起巨大迴響，許多民眾表示敬佩退伍軍人遊民。

麥克盧爾等人在募款平台GoFundMe成立「Paying It Forward」項目，透過報紙、電視採訪宣傳募款，聲稱募款活動是為了幫助博比特，事實上三人先前早已認識，共同策畫這場騙局，為了博取同情另外編造加油站的故事。

檢察官稱該募款活動募集超過40萬元，在一個月左右的時間內吸引約1萬4000人，此案在當時是透過群眾募資平台行騙的最大宗詐騙案。

直到事後博比特控告這對情侶，指控他們未分紅給他，當局才開始展開調查，最終查明所有的善款在2018年3月前被花光，大部分被麥克盧爾及達米科用來買一輛露營車、一輛BMW，以及到拉斯維加斯及新州的賭場玩樂。

43歲的達米科於2019年12月認罪，被州法院判五年刑期，與先前的聯邦刑期一同執行。博比特被判聯邦及州緩刑。

達米科及麥克盧爾皆被命令必須全額償還GoFundMe募得的善款。

新州 遊民 詐騙

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