雷聲大雨點小？華郵揭：國會暴亂被告75%獲輕判

儘管眾院國會暴亂調查小組解散，但司法部仍在追查參加國會暴亂者，以便將他們繩之以法。圖為極右派組織「守誓者」2021年1月6日在暴亂現場。(路透)

國會山莊暴亂案6日滿兩周年，「華盛頓郵報」審核案件判決發現，即便法官面對被告聲色俱厲，但四分之三的被告都獲從輕發落，刑期低於檢方建議，也低於聯邦量刑建議近四成；目前遭聯邦起訴的人犯有930多人，未來還會增多。

國會暴亂案讓司法部啟動全國史上最大的刑事偵辦，動用的法律戰略只見於重大時刻，起訴暴亂犯的罪名不僅是行為不檢或破壞公物，還有陰謀煽動叛國，近幾十年來罕見；暴亂案的首腦還被控動武挑戰聯邦威信。

但案發兩年，偵辦審判還待進行；460多名被控以重罪的人，迄今只有69人被定罪量刑，大多數罪名是襲警、阻撓國會議事：除四人外都定有服刑期，據華郵資料庫，重罪定讞刑期目前為平均33個月。

聯邦華府 地區法院法官雖嚴斥被定罪的被告，指歷史不會忘記他們的惡行，但處刑時四分之三的案件，低於檢方求刑，也比聯邦量刑建議低約四成。

目前被捕的人半數罪名為行為不檢，其中真被處刑的人，刑期平均為48天；大多數這類被告並未入獄，而是獲假釋、軟禁在家、待過渡教習所，或者罰金。如果納入行為不檢定罪但未坐牢的人，那麼平均刑期還降到22天，目前拘留待審、等候刑期宣判者約50人。

目前因襲警被處刑者25人，平均刑期逾48個月；未襲警但遭控最嚴重的罪名是妨礙公務，只有28人因妨礙公務或陰謀阻撓確認選舉人票被處刑，平均刑期約42個月。

民主黨 籍總統任命的法官，對他們審理的案件，61%宣判入獄，18%緩刑；共和黨 籍總統任命的法官審案，48%判入獄，34%緩刑。其餘的案件，法官要不是判軟禁在家，便是勒令去過渡教習所，或易科罰金。

檢方在目前357宗判決裡，求刑建議相當一致，微罪刑期30天或45天，重罪則依聯邦求刑準則，另加計罪行多嚴重、犯人前科，通常求刑在準則的中間值。

法官對人犯一律聲色俱厲，但77%判刑都低於求刑準則，包括71%的重罪犯，只有8%高於求刑準則，合於準則者15%。

共和黨籍法官判刑低於聯邦求刑準則者為82%，民主黨籍法官72%；聯邦華府地區法院裡，審理國會山莊暴亂案的法官，13名民主黨、8名共和黨。