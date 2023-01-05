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申請研究經費 白人最吃得開 亞裔學者遭拒比率最高

編譯潘勛／綜合4日電
亞裔科學家提案獲國家科學基金會經費補助的成功率，遠遠落後於白人。圖為一個病毒實驗室。(美聯社)
亞裔科學家提案獲國家科學基金會經費補助的成功率，遠遠落後於白人。圖為一個病毒實驗室。(美聯社)

最新研究指出，要向國家科學基金會(National Science Foundation, NSF)申請研究經費，以白人學者最吃得開，非裔、拉美裔等非白人都比不上他們，尤以亞裔申請遭拒比率最高，2019年僅22.7%申請經費獲准。

「紐約時報」4日報導，NSF是聯邦機構，每年決定數十億元經費，補貼美國進行的基礎科學研究，包括生物學、化學、電腦科學、地球科學、數學及物理；對大學教授等學術人士，學術生涯要成功，NSF的經費補助經常是關鍵血脈。

亞裔科學家提案，獲NSF經費補助的成功率，比起整體成功率，要低約20%；新研究指出，這種落差已持續20年，與常見說法，指亞裔主宰美國科學及工程領域有所衝突。這項研究2022年11月發表於eLife期刊。

以2019年例，NSF收到4萬1024份提案申請補助，其中27.4%取得經費；那一年白人科學家的提案31.3%獲得經費，亞裔的只有22.7%，拉美裔當年略高於平均值，29%取得補助，非裔26.5%，表現不若平均值。

加州勞倫斯利夫默國家實驗室地球科學家陳怡芳(Christine Yifeng Chen，音譯)擔任這項研究主撰人，她表示少數族裔裡有個刻板印象，說亞裔學術無敵，不會經歷到挑戰，研究成果指出並非如此。

陳怡芳承認，從NSF的公開報告無法取得充足的細節，以全面研究這些族裔差距；研究的作者群曾向NSF請求更精細的數據，但石沉大海。

許多大學等機構近些年也承認，研究方面有族裔不公。

紐時認為這一點通常不意味各機構蓄意歧視非白人。相形下，這種厚此薄彼是下意識及粗心，例如研究經費的審核人往往傾向於高看長春藤名校的研究員，勝過非裔學校的學者。

這個問題呼應「細胞」(Cell)期刊去年出版的評論，作者是舊金山加大生理學教授詹裕農(Yuh Nung Jan)，文中指出亞裔科學界在生醫研究，很少能在各自學域贏得首獎；詹裕農發現，美國生醫界，亞裔科學家占二成以上，但各獎項得主838名，只有57人是亞裔，不到7%。

詹裕農同時是美國國家科學院院士，他談到陳怡芳等人的研究時指出，研究整體所得與他所見一致。

亞裔 非裔 加州

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