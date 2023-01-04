搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

德州休士頓 華裔女子朱小儂(Sheri Xiaonong Zhu，音譯)，去年11月下旬和丈夫從阿根廷出發、搭乘郵輪 維京北極星號(Viking Polaris)展開南極探險之旅，不料航行途中突遇巨浪，62歲的朱小儂傷重身亡，另有四名遊客受傷。

據報導，這起意外發生在當地時間11月29日晚上10時40分左右，維京北極星號從阿根廷南部的烏斯華亞港(Ushuaia)出發，在航向南極的途中，突然遭遇巨浪襲擊，當時巨浪力道之大，震驚全船旅客。巨浪擊碎了朱小儂所在的船艙玻璃，她則被四處亂濺、尖如利刃的玻璃碎片擊中。

69歲的乘客黛博拉·特里(Deborah Terry)事後心有餘悸地表示，「非常可怕的晃動，好像整艘船撞上一堵磚牆」。這場意外發生後，船上378名乘客中，有五位乘客受傷，送進醫務室急救。

但由於船上醫療資源有限，無法同時照料重傷旅客，因此維京北極星號決定中斷航程，返回烏斯華亞港。

不料第二天，維京郵輪公司(Viking Cruises)首位女性船長埃特林(Margrith Ettlin)親自向全船乘客宣布一項令人震驚的消息，指因為巨浪擊破船艙玻璃窗，朱小儂遭到碎玻璃擊中，已傷重身亡。

南極海域向來因為氣流不穩定，容易出現不可預測的極端風暴，形成巨浪，會掀起宛如城牆般的大浪，威力驚人，對行駛海上的船隻而言堪稱是頭號隱形殺手。

據了解，朱小儂出生於北京，自北京外國語學院畢業後，到德州休士頓攻讀企管碩士學位(MBA)，認識丈夫，兩人結婚34年，1月5日是他們的結婚紀念日。

朱小儂和丈夫在休士頓經營珠寶批發公司，事業有成，近年經常出國旅行，足跡遍布全球。這趟南極探險之旅是朱小儂期待已久的旅行，不料卻發生憾事。

朱小儂的家人預計本周末在德州為她舉行一場哀悼會，紀念這位熱愛旅行的女性。

維京郵輪公司旗下的維京北極星號是去年9月下水的新船，固定航行於烏斯華亞港和南極之間。