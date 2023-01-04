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遭飛機引擎「吸入」 阿拉巴馬機場地勤慘死

編譯俞仲慈／綜合3日電

去年12月31日下午在阿拉巴馬州首府蒙哥馬利(the Montgomery Regional)機場，發生一名地勤人員被吸入飛機引擎不幸喪生的意外事件。這起意外已經聯邦國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)證實，但遇害者姓名尚未披露。

據了解，肇事飛機為美國航空(American Airlines)子公司「特使航空」(Envoy Air)的Embraer 170型客機，當時飛機固定煞車並停靠在登機門前，未料到有一名地勤工作人員意外被噴射機引擎吸入。

事故發生後， 該架客機原定飛往達拉斯沃斯堡(Fort Worth)國際機場的航班取消，連帶所有往返蒙哥馬利機場的航班也暫時取消，直到當天晚上9時，機場才重新開放起降。

針對這此事故，美國航空公司透過聲明表示「對涉及團隊人員的意外深感震驚」，並且強調「我們的思念、祈禱與其家屬同在、我們與當地團隊人員同在。我們將致力確保所有相關人員在此一困難時期，都能獲得所需的支援。」 

蒙哥馬利機場營運執行總監戴維斯(Wade A. Davis)也表示，「得知美國航空旗下一名成員不幸遇難，深感難過，在此艱困時期，我們思念和祈禱與其家人同在」。

聯邦航空管理署(Federal Aviation Administration)和運輸安全局(Transportation Safety Agency)針對這起死亡意外展開調查，預計在兩到三周內，提交初步報告。

機場 阿拉巴馬州

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