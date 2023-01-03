蘇必略湖州大公布年度該被封殺字詞 GOAT列榜首

密西根州 蘇必略湖州立大學(Lake Superior State University)公布今年度應該被封殺的字詞清單，名單匯集來自世界各地的提議，列出評審認為「誤用、濫用或無用」的字詞；「GOAT」 (Greatest of All Time縮寫，史上最偉大之意，與山羊同字)被選為今年榜首。

根據蘇必略湖州大的說法，這份清單旨在「鼓勵避免使用過度、累贅、矛盾、老套、不合邏輯、無意義或者無用、費解、惱人的字詞，以維護、保護及支持語言的卓越。」今年的清單共收到1500份以上提名 。

蘇必略湖州大行銷與通訊執行董事薩特馬里(Peter Szatmary)在新聞稿中說明：「『史上最偉大』的情況不可能發生，不會發生也無法發生。」並表示比起謹慎授予GOAT的頭銜，這一頭銜很常被使用。一個不滿的投稿人即哀嘆「從運動員 到雞翅」，GOAT根本被濫用於所有人事物。

第二名是「拐點」(inflection point)，評審認為作為一個「進入日常用語的數學術語」，拐點被濫用及誤用，「失去其原本的意思」。

「無聲辭職」排名第三，這一詞彙去年在網路爆紅，意指做最低限度的工作，評審認為這一詞彙「新潮但不準確」，提名人表示這一詞的真正意涵只是「正常的工作表現」，而「公司不過是在抱怨員工拒絕被剝削」。

排名第四的「gaslighting」(煤氣燈效應，指情感操縱之意)被韋氏字典(Merriam-Webster)選為2022年度單字，但提名人及評審認為這一字會被濫用和誤用。

「向前進」(Moving forward)排第五，原因包括被誤用、濫用即無用處。

「Amazing」(驚人的)曾經因誤用、濫用及無用處被選入2012年清單，今年再度入選，一些提名人認為Amazing應該用在真正「令人欽佩」的人事物，有些提名人認為Amazing只是「字彙不足的人用到爛的形容詞」。