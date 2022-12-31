美要求中客「陰檢」 英法西跟進 歐盟專家將開應對會議

義大利是首個要求中國旅客接受新冠病毒檢測的歐洲國家，圖為中國旅客在米蘭機場排隊準備接受檢測。(歐新社)

中國宣布防疫解封，1月8日起取消旅行限制出境後引起世界各國擔憂，各地針對中國疫情的迅速蔓延會否外溢到其境內，有不同的防疫手段及看法。

美國28日率先要求中國旅客出示核酸陰性檢測 報告後，義大利是歐洲首個對中國入境旅客實施檢測的國家，義並敦促歐盟 其他國家效仿。儘管歐洲疾病防治中心(ECDC)表示，對來自中國的旅客實行篩查是不合理，但現在法國、西班牙及英國等個別歐洲國家各自宣布實行檢測或篩查措施。

法國政府30日除敦促法國公民避免不必要的到中國旅行，同時宣布，1月1日起在機場 對來自中國的旅客實施隨機核酸檢測，以確定是否有潛在的病毒變種。

英國政府宣布，從1月5日起，任何從中國直飛前往英國的人，在出發前都必須接受核酸檢測。衛生大臣巴克萊(Stephen Barclay)指這是臨時性措施，主要是採取平衡與預防措施。

西班牙衛生部長達里亞斯(Carolina Darías)向媒體說，將會要求所有乘飛機入境的中國旅客在機場實行檢測或提供疫苗接種證明，但她沒有透露措施何時生效；她並強調西班牙將在歐洲層面推動類似措施。

面對中國感染數字狂飆，歐盟27個成員國的衛生官員目前仍繼續商討尋求共同的應對方法。歐盟消息人士說，預計衛生專家將在下星期召開危機應對會議。

歐盟衛生事務專員基里亞齊迪斯(Stella Kyriakides)認為，歐盟應考慮立即擴大新冠感染的基因組測序以及廢水監測，包括來自機場的廢水，以檢測是否有任何新變種。

她在12月29日致給27個成員國衛生部長的信件中指出，由於中國非常缺乏可靠的流行病學及檢測數據，歐盟對中國1月8日取消出境限制，應該非常警惕。

基里亞齊迪斯同時建議各國部長立即採取措施，評估目前有關新冠病毒基因組測序方面的做法，若出現新的變種，歐盟需要及早發現以便能夠迅速做出反應。

但ECDC認為，中國目前流行的變種病毒早已在歐盟存在，歐盟公民的疫苗接種水平相對較高，與歐盟每日感染人數相比，潛在的輸入感染人數較低，目前的醫療保健系統足以應對。