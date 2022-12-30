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台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

CDC調升中國旅行警示 建議「重新考慮」前往

記者張聲肇／綜合報導
中國疫情嚴重，CDC 29日建議美國人民「重新考慮」是否前往；圖為香港機場旅客。(Getty Images)
中國疫情嚴重，CDC 29日建議美國人民「重新考慮」是否前往；圖為香港機場旅客。(Getty Images)

疾病防治中心(CDC)29日針對中國從下月8日起解除防疫隔離限制發布旅行警告，建議美國人民「重新考慮」是否前往。

CDC勸誡國民暫勿前往中國的原因，是中國的確診病例迅速增加，而醫療資源有限。若必須前往，務必打好補強疫苗，備妥隨身防護藥品如退燒藥等，進出人多的地方，最好戴上口罩。

CDC在此前一日宣布，1月5日起，從中國入境美國的旅客，不論是否打過疫苗，都必須提供入關前48小時內的新冠病毒檢測結果，陰性反應才准入境。

此規定的適用範圍包括中國、香港和澳門出發的旅客，兩歲以下兒童除外。旅行前十天曾在中、港、澳停留過，或經首爾、多倫多和溫哥華轉機入境美國者亦然。

中國原規定入境人員先在旅館隔離五天，回家後自我健康管理三天，這項規定自下月8日起廢止。香港的防疫規定，也將幾乎完全撤銷。

CDC說，採取如上預防措施的原因是，中國的感染人數仍大量出現，中國政府對病例的統計數據，不夠透明。隨著病例增加，令人憂慮的新變種出現機率也跟著大增。

CDC新聞稿說，中國的病毒檢測趨緩，病例報告也減少，又幾乎不和外界分享病毒基因排序資料，這都會延誤發現新變種的工作。

目前美國飛往中國的航班較疫前大為減少。聯合航空每周有四班從舊金山前往上海，將視市場需求及營業環境，再決定是否恢復更多飛往中國的航班。

中國疫情嚴重，CDC 29日建議美國人民「重新考慮」是否前往；圖為江蘇一處衛生中...
中國疫情嚴重，CDC 29日建議美國人民「重新考慮」是否前往；圖為江蘇一處衛生中心為民眾施打疫苗。（美聯社）

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