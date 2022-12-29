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美同意售台1.8億「陸上機動布雷系統」 可望1個月後生效

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務院批准售台數套車載型陸上機動布雷系統與相關設備。圖為M136「火山」車載布雷系統。(圖／取自DVIDS網站)
美國國務院批准售台數套車載型陸上機動布雷系統與相關設備。圖為M136「火山」車載布雷系統。(圖／取自DVIDS網站)

美國國防安全合作署(DSCA)28日晚間宣布，國務院批准售台數套車載型陸上機動布雷系統與相關設備，金額約1.8億美元(約台幣55.4億元)，行政部門已通知國會，可望在1個月後正式生效。

這是拜登政府今年度首度對台出售新的武器系統，國務院去年宣布對台出售M109A6自走砲，後來以產線排擠為由，喊停該項軍售；接下來的六次軍售都是作業維持，沒有新的武器系統。

據本報掌握，陸軍年初編列新台幣49億元，計畫對美採購陸上機動布雷系統及地雷。

DSCA宣布，將售台數套系統、卡車、反坦克地雷與訓練彈等，此次軍售包含技術服務與後勤支援，包含一名技術代表提供兩年的常駐服務，以及未來五年內，若需要的話，美國政府代表和承包商赴台協助設備裝設、訓練與計畫管理。

DSCA表示，擬議的軍售將透過提供可恃的嚇阻敵人及參與區域行動的力量，來增進台灣應對當前及未來威脅的能力，台灣能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中。

DSCA表示，這項軍售不會改變區域軍事平衡，有助於接收方（指台灣）持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力；這有利於該區域的政治穩定、軍事平衡與經濟發展，也符合美國的國家、經濟與安全利益。

國務院 拜登

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