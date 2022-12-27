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「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

多校政策傾向非裔 反被控歧視白人

編譯孫梁／綜合26日電
維權組織爭取非裔西語裔的被歧視權益過頭，被批評反而歧視白人。圖為佛州家長與學生持牌抗議課堂教授「批評種族歧視理論」課程。(美聯社)
維權組織爭取非裔西語裔的被歧視權益過頭，被批評反而歧視白人。圖為佛州家長與學生持牌抗議課堂教授「批評種族歧視理論」課程。(美聯社)

全國許多大學為非裔、美國原住民和少數族裔設立的教學計畫和錄取政策，遭到維權組織的投訴和控告，認為是違反民權、歧視白人和影響亞裔利益，部分學校取消了傾向非裔的政策。

教堂山(Chapel Hill)北卡羅來納大學刪除營養獎學金計畫的申請標準，該計畫的獎學金原先只有非裔、原住民和有色人種的學生才能申請。學校認為他們在營養學領域被邊緣化，研究人員目前基本是白人，而增加他們在食品政策研究上的代表性，對解決營養引起的健康差異至關重要。

密西根大學教授佩里(Mark Perry)19日向聯邦民權辦公室投訴，稱基於種族、膚色和國籍的非法歧視，違反1964年的民權法第六條，「少數族裔之外的學生被非法排除在營養獎學金計畫外，這是基於種族、膚色和國籍的歧視。」

教堂山北卡大學營養獎學金計畫的標準取消後，現在向所有對食品和營養學有興趣的本科生開放，校方公關部門表示：「原先的標準並不能準確說明學校存在包容性問題，現已得到糾正，我們繼續承諾包容性與公平，學生的多元化對提高學術水平至關重要，有助於增加不同背景、不同觀點和不同經歷學生之間的相互了解。」

密西根大學的佩里教授11月還投訴奧克拉荷馬州的12所大學，指學校的一項少數族裔參與計畫規定，申請人必須為非裔、西語裔、原住民人和夏威夷與太平洋島國的原住民人，也是違反民權法。

今年5月，麻州衛斯理(Wellesley)公立學校系統組織的一個活動只允許少數族裔學生參加，白人被排除在外，結果遭到家長組織投訴。

最高法院10月底開始聽取「學生公平錄取」組織對教堂山北卡大學和哈佛大學控案的辯論，控方指學校按種族錄取是違反民權法和影響亞裔利益，北卡大學的獎學金計畫傷害了白人學生。

高院預計2023年做出裁決，將決定平權舉措的命運。

原住民 非裔 北卡

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