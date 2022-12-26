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舊金山鬧區聖誕活動 遊民比遊客還多

編譯孫梁／綜合25日電
舊金山市中心「冬季樂園」聖誕市場節日氣氛濃郁，但四處可見遊民和酗酒者身影。（取自推特）
舊金山市中心「冬季樂園」聖誕市場節日氣氛濃郁，但四處可見遊民和酗酒者身影。（取自推特）

舊金山市中心名為「冬季樂園」(Winter Wanderland)的聖誕市場節日氣氛濃郁，但遊民、酒鬼和癮君子的身影隨處可見，嚇跑了市民和遊客。

社群媒體的一則錄影顯示，一個身裹毛毯的遊民躺在市政廳附近的哈利迪廣場(Hallidie Plaza)，不遠處是一個男子舉著酒瓶，邊上一個舞台上是兩個人跳舞，一個裝扮成雪人，另一個是馴鹿人，但四周沒有觀眾，整個廣場幾乎空無一人。

舊金山聯合廣場上歡慶節日的「冬季樂園」，距剛剛關閉的Tenderloin戒毒中心只有15分鐘的步行路程。雖然戒毒中心已經關閉，但附近仍有癮君子，有個人睡在一個衣物堆裡，旁邊散落著用過的注射器。

這座今年初剛開放的戒毒中心是為了應對日益嚴重的毒品危機，舊金山市長布里德(London Breed)決定投入2200萬元而設立。

在社群媒體發影片的是一位住在附近的婦女，她的影片解說詞說：「悲慘的濫用毒品、過量用毒與毒品交易，市長在舊金山市中心哈利迪廣場舉辦『冬季樂園』究竟是為了誰？」

這位婦女說，她是市中心附近一個地產業主，感到人們熱愛的舊金山2020年3月以來不斷下沉，現在因為毒品而成為噩夢。她表示自己對舊金山又愛又恨，城市的沉淪迫使她決定搬家，「我無法繼續忍受，剛賣掉Alameda的一棟房子。儘管我不想搬家，但沒有選擇。」

「冬季樂園」是聯合廣場聯盟從舊金山「經濟與勞工開發辦公室」獲得50萬元資助，安裝了聖誕樹、花籃、雪花和其他節日裝飾品，並為當地商家設置了許多攤位。

舊金山市中心地區的經濟復甦很不平衡，2021年許多商店發生了大規模失竊案。

疫情爆發後，高科技員工基本上是居家遠程工作，致使舊金山與其他許多城市相比，辦公室的利用率最低，結果造成市區的許多商店關門，街上空空蕩蕩，犯罪率不斷升高。聯合廣場的聖誕樹本月初安裝後，屢屢遭到破壞。

舊金山 樂園 毒品

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