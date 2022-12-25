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郵局有內鬼? 郵寄支票被竄改 信用卡被盜刷 多位華人受害

記者顏潔恩／紐約報導
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

紐約市近期有華人親自到郵局投遞裝有支票的信件，但支票卻遭人盜竊及竄改內容；24日有更多華人表示，碰到支票被竄改，甚至在信用卡未收到前，就已經被人開卡盜用，希望執法單位儘早採取行動，解決支票遭塗改盜竊及個人資料被盜用等問題。

牙買加莊園協會副會長鄭向元24日向本報指出，前一陣子大通銀行(Chase Bank)撥電給他，表示銀行帳戶出現一筆不尋常的交易，確認不是他本人消費的帳款後，銀行立即註銷這張卡片，並補寄新卡。

有人未收到新卡 已被開卡消費

沒想到鄭向元這幾天又接到銀行的電話，確認兩筆上千元的開銷，令還未收到新卡的他相當困惑，「還沒收到這張卡，就已經有人在用」。

與鄭向元住在同一區的紐約中華公所顧問伍銳賢，也幾乎在同一時間發生類似情況；伍銳賢於11月寄發一張數百元的支票，擔心信被人偷走，他還特地將信投遞在設於郵局內的信箱，沒想到不久後銀行戶口直接被轉走3000多元，才發現支票不僅被盜，還被竄改。

伍銳賢回憶說，11月18日他將有支票的信投入信箱，結果在11月30日接到花旗銀行(CitiBank)的電話，發現有人通過Cash App兌現支票，並傳真到位於舊金山的一間銀行。

伍銳賢說，這張支票除收信人的姓名被改成「Elisha Santiago」外，金額更從235元被改成3371.11元；他於本月到曼哈頓華埠的銀行投訴，員工表示需耗時三個月時間調查，但基本上能把錢拿回來。

雖不會面臨損失，但這一系列事件令兩人對郵政局失去信任；針對信用卡盜用問題，鄭向元猜測：「會不會是郵局裡面的員工，或是送信的郵差可能摸到了信用卡，打開來用。」

有人寄百元支票 被竄改轉走3萬元

先前布魯克林(布碌崙)一名華男將100元支票拿到郵局投遞，竟也被竄改還轉走3萬元，且他不是第一次受害；這些事件令鄭向元意識到原來許多人也中招，且橫跨多區。

過去郵筒釣魚氾濫，很多民眾受害實屬無奈，但如今親自到郵局投信，也還是出現相同狀況，令人不知所措，鄭向元說，「希望有發生類似問題的民眾趕快出聲，通過集合這些聲音形成壓力，請民意代表諮詢郵政局，進行必要的調查。」

支票 信用卡 華人

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