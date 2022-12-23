我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

國會百年首次 副總統「無權更動」大選結果 將立法

記者顏伶如／綜合報導
國會將首度通過立法，補強總統大選選舉人票確認程序的法律規定。圖為前副總統潘斯在國會暴亂後午夜回到國會完成確認選舉人票程序。（美聯社）
國會將首度通過立法，補強總統大選選舉人票確認程序的法律規定。圖為前副總統潘斯在國會暴亂後午夜回到國會完成確認選舉人票程序。（美聯社）

逾百年來，國會將首度通過立法，補強總統大選選舉人票確認程序的法律規定。華爾街日報報導分析，國會這項動作是針對前總統川普及挺川盟友企圖推翻2020年大選結果的直接回應。

「選舉計票改革法案」(Electoral Count Reform Act，ECRA)附加於國會正在審查的規模1.7兆元年度支出包裹法案當中，估計本周之內便將表決通過。「選舉計票改革法案」是參院兩黨協商代表將近一年的磋商結果，旨在更新1887年創立的「選舉計算法」(Electoral Count Act，ECA)。

受到川普陣營企圖推翻選舉結果的影響，2021年1月6日確認選舉人票結果當天，法規內容受到高度矚目。

根據現行法規，總統選舉之後，國會須於1月6日舉行參眾兩院聯合會議，計算並確認來自全美50州及華府特區的共計538張選舉人票投票結果。聯合會議期間，身為參院議長的副總統負責計算選舉人票數。

2021年發生的狀況是，川普對副總統潘斯施壓，要求潘斯逕行拒絕某些選舉人票。潘斯超越權限為由，拒絕川普要求。2021年1月6日當天稍後，川普在在華府橢圓形草坪(Ellipse)對群眾發表演說，號召支持者遊行前往國會大廈，國會大廈遭到暴徒攻占，確認選舉人票程序被迫停止。恢復開會之後，139名共和黨籍眾議員與8名共和黨籍參議員投票反對確認選舉人票。

「選舉計票改革法案」條文清楚規定，副總統角色僅在於公開計票，無權更改票數結果。對於某州選舉人提出異議的立案門檻，更改後的條文也從目前的一名參議員加一名眾議員提案即可成立，提高為參眾兩院都要有五分之一成員提案。

無黨籍緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)說，「選舉計算法」就好像「民主底下的一顆定時炸彈，我們在1月6日當天學到教訓，法條裡模稜兩可、容易混淆的文字敘述，是非常危險的」。

川普 參議員 華府特區

上一則

每年公布總統稅表 眾院通過 「5共和黨人」倒戈

下一則

幸福感關鍵在「睡好」 美國人平均每月失眠10天

延伸閱讀

這10人曾獲得川普特赦 如今再度官司纏身

這10人曾獲得川普特赦 如今再度官司纏身
馬斯克、川普搞破壞行徑幾無分軒輊 都面臨秋後算帳

馬斯克、川普搞破壞行徑幾無分軒輊 都面臨秋後算帳
川普當總統頭2年 國稅局未盡責稽查稅表

川普當總統頭2年 國稅局未盡責稽查稅表
華郵：FBI憂對峙「誤傷自己人」挑川普不在家時搜查

華郵：FBI憂對峙「誤傷自己人」挑川普不在家時搜查

熱門新聞

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

2022-12-16 12:38

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路