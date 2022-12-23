國會百年首次 副總統「無權更動」大選結果 將立法
逾百年來，國會將首度通過立法，補強總統大選選舉人票確認程序的法律規定。華爾街日報報導分析，國會這項動作是針對前總統川普及挺川盟友企圖推翻2020年大選結果的直接回應。
「選舉計票改革法案」(Electoral Count Reform Act，ECRA)附加於國會正在審查的規模1.7兆元年度支出包裹法案當中，估計本周之內便將表決通過。「選舉計票改革法案」是參院兩黨協商代表將近一年的磋商結果，旨在更新1887年創立的「選舉計算法」(Electoral Count Act，ECA)。
受到川普陣營企圖推翻選舉結果的影響，2021年1月6日確認選舉人票結果當天，法規內容受到高度矚目。
根據現行法規，總統選舉之後，國會須於1月6日舉行參眾兩院聯合會議，計算並確認來自全美50州及華府特區的共計538張選舉人票投票結果。聯合會議期間，身為參院議長的副總統負責計算選舉人票數。
2021年發生的狀況是，川普對副總統潘斯施壓，要求潘斯逕行拒絕某些選舉人票。潘斯超越權限為由，拒絕川普要求。2021年1月6日當天稍後，川普在在華府橢圓形草坪(Ellipse)對群眾發表演說，號召支持者遊行前往國會大廈，國會大廈遭到暴徒攻占，確認選舉人票程序被迫停止。恢復開會之後，139名共和黨籍眾議員與8名共和黨籍參議員投票反對確認選舉人票。
「選舉計票改革法案」條文清楚規定，副總統角色僅在於公開計票，無權更改票數結果。對於某州選舉人提出異議的立案門檻，更改後的條文也從目前的一名參議員加一名眾議員提案即可成立，提高為參眾兩院都要有五分之一成員提案。
無黨籍緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)說，「選舉計算法」就好像「民主底下的一顆定時炸彈，我們在1月6日當天學到教訓，法條裡模稜兩可、容易混淆的文字敘述，是非常危險的」。
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