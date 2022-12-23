國會百年首次 副總統「無權更動」大選結果 將立法

國會將首度通過立法，補強總統大選選舉人票確認程序的法律規定。圖為前副總統潘斯在國會暴亂後午夜回到國會完成確認選舉人票程序。（美聯社）

逾百年來，國會將首度通過立法，補強總統大選選舉人票確認程序的法律規定。華爾街日報報導分析，國會這項動作是針對前總統川普 及挺川盟友企圖推翻2020年大選結果的直接回應。

「選舉計票改革法案」(Electoral Count Reform Act，ECRA)附加於國會正在審查的規模1.7兆元年度支出包裹法案當中，估計本周之內便將表決通過。「選舉計票改革法案」是參院兩黨協商代表將近一年的磋商結果，旨在更新1887年創立的「選舉計算法」(Electoral Count Act，ECA)。

受到川普陣營企圖推翻選舉結果的影響，2021年1月6日確認選舉人票結果當天，法規內容受到高度矚目。

根據現行法規，總統選舉之後，國會須於1月6日舉行參眾兩院聯合會議，計算並確認來自全美50州及華府特區 的共計538張選舉人票投票結果。聯合會議期間，身為參院議長的副總統負責計算選舉人票數。

2021年發生的狀況是，川普對副總統潘斯施壓，要求潘斯逕行拒絕某些選舉人票。潘斯超越權限為由，拒絕川普要求。2021年1月6日當天稍後，川普在在華府橢圓形草坪(Ellipse)對群眾發表演說，號召支持者遊行前往國會大廈，國會大廈遭到暴徒攻占，確認選舉人票程序被迫停止。恢復開會之後，139名共和黨籍眾議員與8名共和黨籍參議員 投票反對確認選舉人票。

「選舉計票改革法案」條文清楚規定，副總統角色僅在於公開計票，無權更改票數結果。對於某州選舉人提出異議的立案門檻，更改後的條文也從目前的一名參議員加一名眾議員提案即可成立，提高為參眾兩院都要有五分之一成員提案。

無黨籍緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)說，「選舉計算法」就好像「民主底下的一顆定時炸彈，我們在1月6日當天學到教訓，法條裡模稜兩可、容易混淆的文字敘述，是非常危險的」。