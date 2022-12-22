西北普大校長涉嘲諷亞裔 已8000人促下台

芝加哥華埠博物館基金會前會長鄭金光(右)與華埠治安基金會會長黃暉，舉標語要求西北普渡大學校長辭職。(記者黃惠玲／攝影)

印第安納州的西北普渡大學(Purdue University Northwest)校長基恩(Thomas Keon)在該校冬季畢業典禮上一段模仿亞裔語言的發言，因被視為涉及種族主義 引發軒然大波，目前網上至少有兩項要求基恩辭職下台的連署請願，總計約8000人簽名。

此外，該校20日由全體終身教職工對其舉行「不信任投票 」，儘管目前大多數投票者都支持基恩辭職，但管理高層所在的西拉法葉普渡大學(Purdue in West Lafayette)似乎對此結果並無動於衷。

日前西北普大畢業典禮中，一位電台名嘴發言，說他播報時常會使用一種自創語言。隨後基恩上台發言時表示「我也有自創語言」，接著講了一段誰也聽不懂的話，他笑著解釋說「這就是名嘴自創語言的亞洲版」。

基恩的言論被認為是明顯嘲諷亞洲語言，他在道歉聲明中說：「我12月10日在畢業典禮上說了冒犯的話，對另一位演講人的話不加思索就即興回應，結果造成困惑、痛苦和憤怒，我為此而真誠道歉。」

西北普渡大學的教職員，對於西拉法葉普大高層似乎不想處理該事件相關事宜感到十分失望，該校社工與臨床助理教授賽勒(Pam Saylor)說，基恩或許不會面臨後果，反而是她可能會因為公開反對學校的做法而面臨後果，她表示，基恩的言論名顯示種族主義行為。他表示，「這已經成為全球公憤，然而基恩卻仍然是我們校園的代言人」。

羅奇對於校方的回應也感到不滿，「假使基恩無視於投票結果，我們將要求他辭職，如果他還是不辭，我們將要求董事會解聘他」。

除了學校教職員反彈外，目前網上也至少有兩項要求基恩辭職的請願，其中一份(網址：https://reurl.cc/jROX81)是由西北普大學生發起，目前已有超過6700人簽署，另一份請願書由1100多位全美亞裔學者的連署信，該信稱基恩的道歉並沒有解決他們對於社區的擔憂。

關注族裔仇恨多年的華埠 博物館基金會前會長鄭金光，日前也在華埠舉行「要求基恩辭職」的抗議活動，他表示，基恩的行為未受到校方的嚴肅重視，尤其顯現了種族主義的無所不在。