法典第42卷將失效 最高院裁決暫維持防疫遣返令

德州邊境一移民家庭正穿過鐵絲網的破進入美境。（Getty Images）

在亞利桑納等19個保守州在美國依法典第42卷(Title 42)於疫情期間遣返移民 的命令21日失效前，19日向聯邦最高法院提出緊急動議，請求高院 繼續維持以防疫為由要求申請庇護 的移民必須留在美國境外後，高院當日下午即裁定暫緩取消這項禁令，仍留下禁令21日到期後可能被取消的空間。

高院首席大法官羅伯茲(John Roberts)在僅一頁的臨時裁決中表示，在高院做出最後裁決前，暫緩取消庇護禁令，並要求聯邦政府在20日下午5時前答覆。首席大法官的臨時暫緩令表明，庇護禁令能否繼續維持，要等待高院的最終裁決，他要求拜登政府的答覆時間，距21日撤銷庇護禁令的期限僅有數小時。

保守派的州請求高院大法官繼續維持移民庇護禁令，該禁令准許聯邦政府為落實防疫政策，可將在美國申請庇護的移民迅速驅逐出境；隨著禁令將於21日到期，邊界地區已湧現大規模移民潮，成千上萬的移民在美墨邊界的收容站等候申請庇護。

移民維權組織提訴要求終止庇護禁令，認為以防疫為名的禁令已經過時，並且是拒絕接納逃離受迫害命運的移民，違反美國法律和國際義務；但保守派的州認為，取消禁令將導致大批無證移民湧入，加大各州健保系統和執法等政府服務的負擔，聯邦政府沒有因應移民激增的計畫。

庇護禁令是川普政府2020年3月推出，拜登政府宣布延長，禁令准許海關與邊境保護局(CBP)可不經正常法律審查，將尋求庇護的移民迅速送回墨西哥及其母國，以防被捕後關押期間造成交叉感染，禁令實行以來被驅逐的移民超過240萬人。

拜登政府2021年8月將部分禁令延長，今年4月決定全部取消，認為疫苗和治療取得進步，可以恢復正常的庇護程序，但這一決定5月遭到司法挑戰，路易斯安納州的聯邦地區法官下令不得取消禁令。

地區法官的裁決被聯邦上訴法院駁回後，哥倫比亞特區的聯邦地區法官11月裁決禁令違法，11月21日為取消期限。

保守派州要求哥倫比亞特區的聯邦上訴法院封殺下級法官取消禁令的裁決，但16日被三名上訴法院否決，19個州向聯邦最高法院緊急申訴，請求高院迅速做出決定。