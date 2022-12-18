天然氣、取暖油、電費皆漲 今冬取暖費將暴增

燃料供應吃緊，暖氣帳單金額恐較去年同期暴增。（Getty Images）

能源情報署(Energy Information Administration)預測，今年冬季(10月至明年3月)全美零售天然氣 供暖支出將平均大增25%、電費將增加11%；使用取暖油的家庭所受衝擊更大，預計今冬取暖油支出將比去年跳增45%。

加油站價格上漲總是立即引起消費者注意，事實上，取暖費占家庭支出的比率和汽油相當。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，2021年，全美消費者每月汽油支出平均約179元，取暖(電、天然氣和燃料油)支出約176.67元，各約占總支出3%。

冬季取暖費增加的衝擊力道與三要素相關，包括取暖燃料、當地電力市場結構、天氣。電價漲幅相對溫和，依賴電力取暖的地區(南部為主)可能不會受太大衝擊，而且除德州外，南部多州對電力市場多加監管，電價得以免受天然氣行情起伏影響，而在其他解除管制的市場裡，電價隨天然氣價格起伏。

東北部充滿了今冬取暖成本大增的各項因素， 國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)預測東北地區氣溫將比去年低5%是其一；另外，東北地區約18%家庭以取暖油為主要燃料，而東岸取暖油供應比去年少32%。

燃油供應吃緊主要全球問題，美、英對俄羅斯 進口制裁限制燃料供應。明年2月初起，歐盟對俄羅斯石油 禁令生效，短缺將更惡化；此外， 天然氣價格走高，全球愈來愈多發電廠由天然氣轉用取暖油。

東北部分地區電價也將飆漲，根據EIA，東北部約17%家庭主要以電力供暖，而多數地區電力市場已解除管制，電價將反映天然氣價格。

消費者權益保護組織Power for Tomorrow Power收集的公用事業費率和帳單數據顯示，麻州國家電網(National Grid)住宅用戶平均電費12月將飆升至每千瓦/時0.51元，比去年同期增加73% ，對一般家庭來說，約等於每月電費510元，遠高於一年前的295元。