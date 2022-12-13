美唯一王室成員 夏威夷最後公主96歲辭世 有愛爾蘭血統
美國僅存的王宮艾歐拉尼宮(Iolani)12日宣布，美國唯一的王室成員、夏威夷王國的最後一位公主艾比蓋爾(Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa，AKKK)11日去世，享年96歲，夏威夷州長下令降半旗致哀。
艾歐拉尼宮是夏威夷君主的居所，現在的主要用途是博物館。AKKK沒有正式王室頭銜，但自夏威夷王國1893年被美國商人推翻以來，她一直是夏威夷王國身分的標誌，象徵王國的存在。
檀香山社區學院的夏威夷語研究助理教授基莫(Kimo Alama Keaulana)說：「夏威夷人重視族譜，承認王室血統，因此始終認為AKKK是公主，因為她有高貴的王室血統。她作為夏威夷王室的象徵，體現了王室的尊嚴、智慧和藝術，是我們最後的親人。」
AKKK還有愛爾蘭血統，她的曾祖父是愛爾蘭商人坎貝爾(James Campbell)，通過種植甘蔗發財，成為夏威夷最大的地主之一。坎貝爾娶了艾比蓋爾家族的公主，婚後生下的女兒艾比蓋爾·坎貝爾嫁給了王儲，AKKK是王儲的孫女。
AKKK從曾祖父的莊園領取最多的坎貝爾基金，她的信託基金累積為2億1500萬元。
她的基金資助了多項事業，包括原住民學生獎學金、反對在檀香山建軌道交通、捐出國王和王后的遺物以供展覽，以及維修艾歐拉尼宮。
夏威夷州一位參議員和一位眾議員表示，AKKK公主是艾歐拉尼宮和原住民事業的長期捐助者，她的慷慨和貢獻使我們受益非淺。」
州長格林下令國旗和州旗降半旗以示哀悼，說「失去公主是夏威夷的巨大損失」。
AKKK在檀香山出生，在著名的Punahou預科學校受教育，曾在中國上海的一家美國學校讀書，高中時期是加州貝蒙特(Belmont)聖母女子高中的寄宿生。她曾與一個男子短暫訂婚，但一生的大部分關係是和女性相處。
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