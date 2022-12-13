美唯一王室成員 夏威夷最後公主96歲辭世 有愛爾蘭血統

美國唯一的王室成員、夏威夷王國的最後一位公主艾比蓋爾11日去世，享年96歲。(美聯社)

美國僅存的王宮艾歐拉尼宮(Iolani)12日宣布，美國唯一的王室成員、夏威夷王國的最後一位公主艾比蓋爾(Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa，AKKK)11日去世，享年96歲，夏威夷州 長下令降半旗致哀。

艾歐拉尼宮是夏威夷君主的居所，現在的主要用途是博物館。AKKK沒有正式王室頭銜，但自夏威夷王國1893年被美國商人推翻以來，她一直是夏威夷王國身分的標誌，象徵王國的存在。

檀香山社區學院的夏威夷語研究助理教授基莫(Kimo Alama Keaulana)說：「夏威夷人重視族譜，承認王室血統，因此始終認為AKKK是公主，因為她有高貴的王室血統。她作為夏威夷王室的象徵，體現了王室的尊嚴、智慧和藝術，是我們最後的親人。」

AKKK還有愛爾蘭血統，她的曾祖父是愛爾蘭商人坎貝爾(James Campbell)，通過種植甘蔗發財，成為夏威夷最大的地主之一。坎貝爾娶了艾比蓋爾家族的公主，婚後生下的女兒艾比蓋爾·坎貝爾嫁給了王儲，AKKK是王儲的孫女。

AKKK從曾祖父的莊園領取最多的坎貝爾基金，她的信託基金累積為2億1500萬元。

她的基金資助了多項事業，包括原住民 學生獎學金、反對在檀香山建軌道交通、捐出國王和王后的遺物以供展覽，以及維修艾歐拉尼宮。

夏威夷州一位參議員和一位眾議員表示，AKKK公主是艾歐拉尼宮和原住民事業的長期捐助者，她的慷慨和貢獻使我們受益非淺。」

州長格林下令國旗和州旗降半旗以示哀悼，說「失去公主是夏威夷的巨大損失」。