34年前泛美「空中爆炸」270人亡 1嫌犯引渡美國受審

泛美航班34年前空難270人死亡，嫌犯馬樹德已關押在美國並將接受審判。圖為1988年調查員在飛機殘骸現場蒐證。（美聯社）

泛美航空(Pan Am)103航班1988年12月21日在蘇格蘭洛克比(Lockerbie)上空爆炸，機上259人全數罹難，另造成地面上11人死亡。美國司法部 11日宣布製造炸彈的利比亞男子馬樹德(Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi)，現已拘禁在美國。他將成為空難事件三名被告中，唯一在美過堂面對聯邦控罪者。

美2020年起訴馬樹德 被控2罪

逮捕馬樹德是數十年跨國調查的里程碑，美國當局2020年12月宣布對馬樹德提出指控，他當時在利比亞落網；馬樹德另曾涉及1986年柏林夜店攻擊案，關押在利比亞監獄 。

司法部表示，馬樹德面臨兩項刑事控罪，將在華府聯邦法院過堂。

美國官員並未透露馬樹德如何被引渡到美，利比亞當地媒體則報導，馬樹德11月16日在利國首都的黎波里遭武裝人士綁架。

美國檢方2020年12月21日即控告馬樹德，那是時任司法部長巴維理(William Barr)任期的最後一天，他1990年代初期擔任檢察長時曾宣布起訴另外兩名涉案的利比亞情報官員。

另2嫌在蘇格蘭受審 1無罪1病逝

利比亞政府當時拒絕引渡梅格拉伊(Abdelbaset Ali Mohmet Al-Megrahi)與費瑪(Lamen Khalifa Fhimah)，之後才在荷蘭安排與蘇格蘭法官介入下交出兩人。

34年前的12月，泛美103航班機從倫敦飛往紐約，在起飛後一小時內在洛克比上空爆炸，共造成270人死亡，罹難者來自21個國家，包括190名美國人，以及放假返美過聖誕節 的35名雪城大學學生。

泛美航班34年前空難270人死亡，嫌犯馬樹德已關押在美國並將接受審判。圖為1988年調查員在飛機殘骸現場蒐證。（美聯社）

雪城大學現任校長賽佛魯德(Kent Syverud)表示，逮捕馬樹德是「將須為卑劣行徑負責的人繩之以法」此一漫長過程中的重大進展。

洛克比空難比2001年的九一一攻擊事件早了十多年，不僅促成跨國調查和懲罰性制裁，罹難者家屬也要求究責並逮捕兇手。

美國官員2017年收到利比亞情報單位爆炸專家寄來的馬樹德自白副本，他坦言製造炸彈攻擊泛美航空且密謀其他攻擊。

聯邦調查局(FBI)表示，馬樹德告訴利比亞執法單位，他飛往馬爾見梅格拉伊及費瑪，並把一個裝有炸彈的中型行李箱交給費瑪，該炸彈已定時，會在11小時後爆炸。

費瑪最後被判決無罪釋放；梅格拉伊則在荷蘭被定罪並處以無期徒刑，但因為2009年罹癌，蘇格蘭當局基於人道釋放他，而他2012年在利比亞過世，生前堅稱清白。