我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

34年前泛美「空中爆炸」270人亡 1嫌犯引渡美國受審

編譯陳韻涵／綜合11日電
泛美航班34年前空難270人死亡，嫌犯馬樹德已關押在美國並將接受審判。圖為1988年調查員在飛機殘骸現場蒐證。（美聯社）
泛美航班34年前空難270人死亡，嫌犯馬樹德已關押在美國並將接受審判。圖為1988年調查員在飛機殘骸現場蒐證。（美聯社）

泛美航空(Pan Am)103航班1988年12月21日在蘇格蘭洛克比(Lockerbie)上空爆炸，機上259人全數罹難，另造成地面上11人死亡。美國司法部11日宣布製造炸彈的利比亞男子馬樹德(Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi)，現已拘禁在美國。他將成為空難事件三名被告中，唯一在美過堂面對聯邦控罪者。

美2020年起訴馬樹德 被控2罪

逮捕馬樹德是數十年跨國調查的里程碑，美國當局2020年12月宣布對馬樹德提出指控，他當時在利比亞落網；馬樹德另曾涉及1986年柏林夜店攻擊案，關押在利比亞監獄

司法部表示，馬樹德面臨兩項刑事控罪，將在華府聯邦法院過堂。

美國官員並未透露馬樹德如何被引渡到美，利比亞當地媒體則報導，馬樹德11月16日在利國首都的黎波里遭武裝人士綁架。

美國檢方2020年12月21日即控告馬樹德，那是時任司法部長巴維理(William Barr)任期的最後一天，他1990年代初期擔任檢察長時曾宣布起訴另外兩名涉案的利比亞情報官員。

另2嫌在蘇格蘭受審 1無罪1病逝

利比亞政府當時拒絕引渡梅格拉伊(Abdelbaset Ali Mohmet Al-Megrahi)與費瑪(Lamen Khalifa Fhimah)，之後才在荷蘭安排與蘇格蘭法官介入下交出兩人。

34年前的12月，泛美103航班機從倫敦飛往紐約，在起飛後一小時內在洛克比上空爆炸，共造成270人死亡，罹難者來自21個國家，包括190名美國人，以及放假返美過聖誕節的35名雪城大學學生。 

泛美航班34年前空難270人死亡，嫌犯馬樹德已關押在美國並將接受審判。圖為198...
泛美航班34年前空難270人死亡，嫌犯馬樹德已關押在美國並將接受審判。圖為1988年調查員在飛機殘骸現場蒐證。（美聯社）

雪城大學現任校長賽佛魯德(Kent Syverud)表示，逮捕馬樹德是「將須為卑劣行徑負責的人繩之以法」此一漫長過程中的重大進展。

洛克比空難比2001年的九一一攻擊事件早了十多年，不僅促成跨國調查和懲罰性制裁，罹難者家屬也要求究責並逮捕兇手。

美國官員2017年收到利比亞情報單位爆炸專家寄來的馬樹德自白副本，他坦言製造炸彈攻擊泛美航空且密謀其他攻擊。

聯邦調查局(FBI)表示，馬樹德告訴利比亞執法單位，他飛往馬爾見梅格拉伊及費瑪，並把一個裝有炸彈的中型行李箱交給費瑪，該炸彈已定時，會在11小時後爆炸。

費瑪最後被判決無罪釋放；梅格拉伊則在荷蘭被定罪並處以無期徒刑，但因為2009年罹癌，蘇格蘭當局基於人道釋放他，而他2012年在利比亞過世，生前堅稱清白。

司法部 聖誕節 監獄

上一則

郵件盜竊╱襲擊郵差 搶信、搶鑰匙 2年逾2000件

下一則

獵戶座太空船掠過月球 26天後平安濺落太平洋

延伸閱讀

財長葉倫：美國通膨到2023年底將大為降低

財長葉倫：美國通膨到2023年底將大為降低
通膨傷荷包 民眾正削減年終禮品購物預算

通膨傷荷包 民眾正削減年終禮品購物預算
被控製造洛克比空難炸彈 利比亞男子在美遭拘禁

被控製造洛克比空難炸彈 利比亞男子在美遭拘禁
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

熱門新聞

張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
美國前總統川普旗下集團的2家公司被判有協助前財務長魏索柏格等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。（路透）

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

2022-12-06 20:20

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起