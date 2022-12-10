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中沙石油貿易 習近平倡人民幣結算

編譯盧炯燊／綜合9日電
中國國家主席習近平(左四)與出席中阿峰會的阿拉伯國家領袖拍一張大合照。(路透)
中國國家主席習近平(左四)與出席中阿峰會的阿拉伯國家領袖拍一張大合照。(路透)

中國國家主席習近平9日承諾中國會從海灣阿拉伯國家進口更多石油及天然氣，同時敦促以人民幣結算能源交易；海灣阿拉伯國家包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國。

習近平在沙烏地首都利雅德舉行的首屆中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會上發言時，特別提到雙方加強在能源、創新科技、投資、太空等多方面的合作。他還重申不會干涉其他國家內政。

隨著美國減低對海灣地區的關注度，中國愈來愈受到海灣國家的重視，特別是中方增加購買石油、天然氣及不干涉內政，正是海灣國家所熱切希望的。與會國家在峰會上決定建立並加強戰略夥伴關係。

習近平強調，未來三到五年，中國會擴大從海灣合作國家擴大進口原油、天然氣，加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作，開展油氣貿易人民幣結算。

他又說，雙方計畫建設聯合核安全示範中心，為海灣國家培訓300名核安全和技術人員，也歡迎這些國家的太空人到中國太空站，開展太空科學實驗。

沙烏地王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)發言時說，未來數十年，石油天然氣仍然是世界需求的資源，因此中國承諾繼續成為沙烏地石油的主要買家，就顯得很重要，加上異見記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)被殺事件後遭國際譴責，王儲認為是其他國家，尤其是美國干涉他國內政，而中國則沒有評論這件事。

除了與海灣阿拉伯國家舉行峰會外，習近平也在利雅德會見區內國家領袖並舉行一對一會談，這些領袖包括巴勒斯坦總統阿巴斯、伊拉克總理蘇丹尼、突尼斯總統賽義德、索馬里總統穆罕默德、毛里塔尼亞總統加祖阿尼以及卡達國家元首。

習近平呼籲各國加強文明交流，共同反對伊斯蘭恐懼症，開展去極端化合作，反對將恐怖主義與特定民族、特定宗教掛鉤。不過他與沙烏地王儲會談時，絕口未提及沙烏地宿敵伊朗。

習近平 太空人 石油

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