中國首度鬆綁 17城市搭公交免檢測 未提結束清零

重慶軌道交通5日起全部恢復營運，且不再查驗核酸，憑健康碼綠碼即可乘車。(中新社)

美聯社5日報導，中國正為某些全球最嚴格的防疫措施鬆綁，官員也說新型變種病毒威力已經減弱，但沒有宣布清零政策何時畫下句點。

報導指出，5日在北京 以及其他至少16個城市搭乘公車及地鐵的民眾，已經不必再出示48小時病毒檢測 ，這是長達數個月以來首次放寬規定。包括廣州在內的工業重鎮，市場與商店紛紛重新開放，疫情 期間的嚴格行動限制絕大多數已經解除，只針對仍有確診案例的社區持續管控。

北京青年報統計，中國目前至少有48個城市宣布，除養老院、醫院等特殊場所，其他公共場所均不再查驗核酸檢測證明，一些城市的公共交通工具不再查驗核酸證明甚至不查健康碼、不掃場所碼，多個城市也宣布不再展開常態化核酸檢測。

中國政府上周宣布，為了讓清零政策落幕，將為數百萬名70歲以上及80歲以上老年人接種新冠疫苗；清零政策讓絕大多數觀光客無法前往中國，中國製造業與全球貿易大受影響。

11月24日，新疆烏魯木齊公寓大火造成至少十死九傷，由於防疫封控導致消防隊救火延誤，在其他城市引發抗議封控措施的示威行動。

美聯社報導，中國政府態度轉變，讓某些民眾看好有機會迅速揮別清零政策，但衛生專家與經濟學家則警告說，中國人口疫苗接種率如果要達到安全標準，而且各地醫院能夠因應解封之後大量增加的感染患者，恐怕要等到2023年中期甚至2024年。

另一方面，路透5日引述兩名消息人士報導，中國最快可能在7日宣布有關解封的十項新措施。中國已在11月間推出20項解封措施。

消息人士說，中國最快將於2023年1月將新冠疫情降級處理，目前列為最高層級的甲類傳染病( Category A)調改為封控措施較為寬鬆的乙類傳染病(Category B)。國家衛生健康委員會(National Health Commission)沒有回應路透的採訪要求。

從2020年1月以來，中國雖將新冠病毒列為乙類傳染病，但卻以甲類傳染病的封控措施管理，授權地方政府隔離確診患者與密集接觸對象，並且允許地方政府宣布封城。