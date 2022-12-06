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白紙運動後再爆「雨傘運動」 武漢大學數百學生示威

記者陳言喬／綜合報導
白紙運動後，大陸又出現校園抗爭，數百名武漢大學生4日晚間抗議校方防疫政策，他們聚集在行政大樓門口高喊口號。（路透）
白紙運動後，大陸又出現校園抗爭，數百名武漢大學生4日晚間抗議校方防疫政策，他們聚集在行政大樓門口高喊口號。（路透）

中國大陸繼上月下旬爆發反對封控的「白紙運動」後，近日又出現校園抗爭。由於武漢大學校內不斷有新增確診病例，學生要求校方提前遣送學生返鄉，卻未獲回應，學生不滿學校防疫安排，爆發校內示威，數百名學生4日晚間冒著大雨，聚集高呼「訊息透明，過程公開」等口號，引起外界關注。

自11月26日悼念烏魯木齊火災罹難者的南京傳媒學院學生發起白紙運動起，包括北京清華大學、復旦大學、西南交通大學等多校都出現抗爭行動，一度蔓延至大規模示威潮。北京清華隨即在11月28日舉辦防疫座談會，宣布隔日起開設學生返鄉專車，才漸平息校園抗爭。武大學生這次抗爭會否擴大，或引起他校學生的仿效，值得觀察。

綜合港媒和微博消息，有武大學生在微博求助表示，在武漢日增數百例感染個案，而校內仍有新增病例情況下，武大不僅沒有安排遣返回鄉，甚至希望恢復實體教學。學生對相關安排十分不滿，但校方卻遲遲不回應。

儘管大陸官方在白紙運動後加強管控大學校園，但仍有數百名武大學生4日晚間在校園聚集，要求校方比照其他學校作法讓學生提前返鄉，並喊出「訊息透明，過程公開」等口號。

不過，目前觀察武大學生的訴求與白紙運動沒有直接關聯，並不涉及防疫層面乃至於言論自由，帶頭組織的學生，甚至要求參與者不要攜帶白紙，訴求聚焦於「提前返鄉」。

4日當晚武漢降下大雨，聚集學生全都撐著雨傘參加，因此有大陸網友戲稱，主辦方避開了白紙運動，卻反而和香港一樣成了另一場「雨傘運動」。

參與學生指出，先前校園因為出現感染病例而被封控，如今其他學校為「因應疫情」陸續讓學生提前返鄉，但武漢大學既不讓學生返鄉，繼續封控下又導致染疫人數上升，學生為此反映多次仍未獲回應，校方甚至準備恢復實體上課，恐將讓校內疫情加速蔓延。

有網友在知乎上解釋武大的情況稱，學校的亂象來自於疫情引發的一系列矛盾，其中，學校與地方政府之間的矛盾，體現在地方政府已優化防疫政策，而學校依然封閉校門，同時內部恢復實體生活，本意可能是使得內外都正常運行，卻忽略了學生出行的需求，實際上是不正常的，使得學生對學校產生不滿情緒。

由於臨近假期與考試，各校作法不同，有的學校允許學生提前返鄉，有的學校則要求堅定守住，這樣一來，又進一步激化了部分學校與學生的矛盾。

白紙運動 防疫 武漢

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