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原住民傳統月 拜登將撥款1.35億 助原民面對氣候變遷

編譯盧炯燊／綜合30日電
多位原住民受邀出席11月30日在白宮舉行的「白宮原住民部族峰會」上聆聽拜登總統演講，大感振奮。(美聯社)
多位原住民受邀出席11月30日在白宮舉行的「白宮原住民部族峰會」上聆聽拜登總統演講，大感振奮。(美聯社)

11月是全國美洲原住民傳統月，在傳統月最後一天舉行為期兩天的「白宮原住民部族峰會」(White House Tribal Nations Summit)。總統拜登在白宮發言時作出多項承諾，包括原住民在聯邦事務上會有更大的發言權、加強與部族的協商、決策過程中會考慮原住民的知識，同時會撥款給原住民社區應對氣候變遷。

拜登表示，政府的目標是在先前取得進展的基礎上，為原住民部族的持久變革創造機會。其中一項是制定聯邦機構與部族間協商的統一標準，完成一項十年計畫，以振興原住民語言並加強部族狩獵及捕魚的權利。

拜登還打算將內華達州勞克林(Laughlin)附近的原住民聖山 Avi Kwa Ame指定為新的國家紀念園區。

在應對候氣候變化問題上，拜登表示聯邦將撥款1億3500萬元，給阿拉斯加、亞利桑納、加州、路易斯安納州、緬因州及華盛頓州的11個部族社區，協助他們規畫及遷徙到安全地帶，以應對氣候相關的環境威脅。

他在峰會表示，氣候暖化造成海水水位上升，有些部族社區面臨被淹沒的毀滅性風險。

聯邦內政部2020年一項研究發現，受極端天氣嚴重影響，海岸受侵蝕以及基礎設施遭破壞，未來50年將要動用50億元重新安置阿拉斯加原住民及其他原住民社區。

在醫療保健方面，拜登重申為印弟安衛生服務機構(Indian Health Service)提供91億元的承諾，這個服務機構主要為聯邦認可的部族提供醫療保健服務，並強制提供資金。

儘管拜登作出種種承諾，但國會眾議院下會期將處於共和黨控制下，是否會採取同步行動則是一個疑問。

今次峰會，共有數百名美洲原住民及阿拉斯加原住民部落的代表出席，並發表了講話，

出席峰會的全國美洲印第安人住房委員會主席勞扎諾(Thomas Lozano)除希望聯邦恢復撥款給予部族社區住房計畫外，還希望因應通膨和供應鏈成本的情況下增加經費。

川普執政期間，白宮從未與原住民部族舉行過峰會，而拜登去年因疫情關係，透過視頻與部族舉行過一次遙距峰會。

拜登總統11月30日在白宮主持為期兩天的「白宮原住民部族峰會」，發言時作出多項承...
拜登總統11月30日在白宮主持為期兩天的「白宮原住民部族峰會」，發言時作出多項承諾。(美聯社)
內州原住民聖山 Avi Kwa Ame，將成為新的國家紀念園區。(美聯社)
內州原住民聖山 Avi Kwa Ame，將成為新的國家紀念園區。(美聯社)

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