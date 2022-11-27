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日媒：不滿經濟差與防疫政策 台選民「懲罰」綠

編譯中心／綜合報導

九合一大選結束，擁有中央執政優勢的民進黨大敗，日本產經新聞指出，高物價和經濟低迷讓民進黨陷入苦戰的主要原因。

讀賣電視台分析指出，民進黨敗選的原因很多，但這次選舉期間「中國威脅」並不是主要爭論點，選民都著眼在對候選人的好惡及經濟問題；而民進黨過去似乎是中央執政優勢過大，並未適當處理選舉期間爆出的議題，例如疫苗和防疫政策，民進黨給出的答案不能讓選民滿意，於是選民希望以一種懲罰的形式，把票投給國民黨

彭博報導亦特別提到代表國民黨參選台北市長的蔣萬安，以「蔣家後代」身分來吸引選民。同時也提到了台灣初期在新冠抗疫的成就已被後期的病例激增所掩蓋，讓民進黨對手，同時是前防疫總指揮的陳時中相當難堪。

英國廣播公司(BBC)中文更以「抗中牌」對壘「蔣家牌」形容這次的選戰。但同時報導亦指出陳時中在選戰中，並未有凸顯「抗中保台」或「亡國感」作為選舉主軸，來形容民進黨陷於劣勢。蔡英文特別強調「如果選舉結果不好，國際間會質疑『台灣人民是不是改變主意了』」；前總統馬英九則發文抨擊民進黨政策會將兩岸帶入戰爭的風險，「票投民進黨，青年上戰場」。

新加坡亞洲新聞台(CNA)特別提到民進黨這次的形勢不佳，不只台北，在其他選區不少候選人民調都低於國民黨。日本讀賣電視台同樣強調了民進黨陷於劣勢的狀況，甚至選前即預言「民進黨很可能無法避免敗選，只是輸多少而已。」

曾任職日本「朝日新聞」台北和新加坡特派員，長期觀察兩岸三地政治情勢的野島剛認為，這次民進黨是敗給自己，不是敗給國民黨和中國；而輸掉年輕族群的支持是關鍵因素，也是民進黨應該檢討的地方。

民進黨 國民黨 日本

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