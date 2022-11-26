行凶當天才買槍 維州沃爾瑪槍手自白：我被撒旦引誘了

維州沃爾瑪槍擊案發生後，民眾在現場布置氣球、紙風車和蠟燭，追思死者。(美聯社)

維州警方25日公布奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪 超市致命槍案兇手安德·賓(Andre Bing)留在手機 裡的自白，他在該「死亡筆記」(death note)中為即將要做的事情道歉，稱自己「被撒旦引誘」，同時指責別人嘲笑他。

安德·賓手機裡的筆記寫道，「對不起各位，我本沒有計畫(這樣做)，但事情就這樣發生了，我好像被魔鬼撒旦引誘了」；警方也公布了安德·賓的作案武器是一把9毫米手槍，他在作案當天早上合法購買武器，此前沒有任何犯罪紀錄。

安德·賓22日向聚在休息室準備開始夜班的同事們開槍，造成六人死亡，作案後他舉槍自盡；安德·賓的作案動機不明，但他在手機留下的筆記中聲稱自己曾被騷擾，認為手機被駭，因此陷入困境，「我唯一的願望就是能從頭開始，希望我父母能更多關注我在社交上的缺陷」。

維州警方在槍擊案發生後，前往沃爾瑪調查槍手的行兇動機。(Getty Images)

警方表示安德·賓作案後自盡，當場死亡，他生前是該沃爾瑪超市的經理，多名同事稱安德·賓很難相處，甚至對員工有敵意；一名倖存的目擊者表示，安德·賓似乎是有目標的開槍，甚至對一些受害者補開槍，確認他們死亡。

警方公布遇害者身分，包括43歲的甘博(Lorenzo Gamble)、38歲的潘多頓(Brian Pendleton)、52歲的凱莉‧派爾(Kellie Pyle)、70歲的布列文斯(Randall Blevins)，22歲的蒂妮卡‧強森(Tyneka Johnson)，以及一名16歲的少年。

此案也引發社會各界對職場安全的思考，儘管全美多數公司提供反槍擊案的培訓，但有專家指出，公眾對防止職場暴力的關注仍不夠，尤其是如何識別並解決來自職員的潛在威脅。

明尼蘇達州聖保羅大都會州立大學(Metropolitan State University)刑事司法教授丹斯里(James Densley)表示，雖然許多公司已安裝排查危險武器的系統，包括金屬探測器、監控設備、武裝保衛人員等，但很多時候，職場上的暴力犯罪 都是由內部人員所做，很多員工在察覺到危險後也不知如何匯報，因此釀成悲劇。