阻安世半導體收購案後 英再禁中國海康威視等監視系統

英國24日下令在敏感地點，停止安裝中國海康威視(Hikvision)或大華公司(Dahua)製造的監控攝像頭。(路透)

英國 政府以國家安全為由，阻止有中資背景的安世半導體(Nexperia)收購英國最大的芯片(晶片)工廠紐波特 晶圓廠(Newport Wafer Fab)後，24日又下令在敏感地點，停止安裝中國海康威視(Hikvision)或大華公司(Dahua)製造的監控攝像頭。其中海康威視是全球最大的監控設備製造商。

早於今年7月，英國國會由上、下議院67名議員組成的小組，要求政府禁止在英國銷售及使用這兩家中國公司的監控設備，當時的理據是中國政府使用這兩家公司的產品，監控新疆維吾爾族人。

儘管現在英國政府以國家安全為由下令停止安裝海康威視及大華的設備，但並未完全禁止，而是不鼓勵。政府要求各部門應考慮用其他設備取代，而不是等至設備升級時才行動。

保守黨主席兼不管部大臣道登(Oliver Dowden)24日在國會表示，鑑於這些設備對英國的威脅，以及這些設備的能力及相連性不斷提高，因此有必要予以額外管制。因此，政府已指示各部門停止將此類設備安裝到敏感地點。

對於道登的說法，海康威視發言人指出，將海康威視描述為威脅國家安全是絕對錯誤的，有關設備是不能將用戶的數據傳輸給第三方。又說該公司並不管理終端用戶數據庫，也不在英國銷售雲端存儲。

根據隱私保護團體「老大哥觀察」(Big Brother Watch)表示，英國大多數公共組織都是使用這兩家公司製造的監控攝像頭，英國73%的地方政府、英格蘭地區57%的中學、國民保健署(NHS) 的60%醫院，以及大學和警察部門都使用中國的監控攝像頭。內政部、商業、能源和工業戰略部等政府部門，幾乎處處都見到海康威視攝像機。

2021年6月時任衛生大臣漢考克(Matt Hancock)被拍攝到違反新冠規定親吻一名助手，其後被迫辭職，之後一些政府部門開始拆除海康威視的設備。

英國阻止有中資背景的安世半導體(Nexperia)收購英國最大的芯片(晶片)工廠紐波特晶圓廠(Newport Wafer Fab)。(路透)

另方面，英國政府阻止紐波特晶圓廠出售股權給安世半導體招來紐波特強烈不滿，並聲稱不惜代價推翻政府這個決定，因為這會危及550個工作崗位及8000萬英鎊的投資 計畫。