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兩國人文交流回暖？中國：願與美方一起努力

中國新聞組／北京24日電
中國外交部發言人毛寧。(美聯社)
中國外交部發言人毛寧。(美聯社)

中國外交部發言人毛寧24日針對中美兩國人文交流是否出現回暖說，中美的不同不是中美關係發展的障礙。中方願與美方一道努力落實好「拜習會」共識，為兩國關係築牢民意基礎。

中國外交部24日下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，有記者提問，日前美國相關組織在紐約舉行中美「乒乓外交」50周年紀念活動，中國駐美大使秦剛也訪問猶他州學校，兩國人文交流是否在峇里島「拜習會」後「出現了一些回暖」？

毛寧在回答時說，中美人文交流十分重要，要鼓勵擴大兩國各領域人員交往，這是中美兩國元首在峇里島會晤(拜習會)時達成的共識。

她又說，曾親身參與中美「乒乓外交」的美國運動員在活動中表示，希望人文交流和民間往來繼續為兩國關係發展增添「正能量」。猶他州楊百翰大學藝術團員也表示，與中國和中國人民之間不斷延續的友誼，已成為「生命中最珍貴的部分」。

毛寧表示，無論世界發生什麼，無論中美關係遇到什麼情況，人們總會記得愛和友誼，這份誠摯情誼令人動容。中美歷史文化、社會制度、發展道路不同，但這不是兩國人民相互信任、構築友誼的障礙，更不是中美關係發展障礙。

她說，中方願與美方一道努力，落實好兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，推動人文交流和民間往來，為兩國關係健康穩定發展築牢民意基礎。

此外，針對「金融時報」報導指歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)12月將訪問中國，並與中國國家主席習近平舉行會談，毛寧表示，「中方將適時發布消息」。

拜習會 猶他州 秦剛

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