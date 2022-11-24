遭裁決須交出個人稅表 川普怒批最高院「政治機構」

前總統川普在最高法院駁回他拒向國會提交個人稅表的申訴案後，狠批最高法院「已失去榮譽、聲望和地位」。(美聯社) Trump Taxes FILE - Former President Donald Trump speaks at Mar-a-Lago Friday, Nov. 18, 2022 in Palm Beach, Fla. The Supreme Court has cleared the way for the handover of former President Donald Trump's tax returns to a congressional committee after a three-year legal fight. The Democratic-controlled House Ways and Means Committee had asked for six years of tax returns for Trump and some of his businesses, from 2015 to 2020. The court's order on Nov. 22 leaves no legal obstacle in the way. (AP Photo/Rebecca Blackwell, File)

最高法院22日駁回前總統川普 拒向國會提交個人稅表 的申訴案，川普23日怒批最高法院，「最高法院已失去榮譽、聲望和地位，變成一個政治機構，我們國家為此付出代價。」川普政府時代的司法部長巴維理 (William Barr)則在21日發表專文提出警告，指川普「會燒毀整座房子」，呼籲共和黨尋求新領導人。

另一方面，儘管共和黨極力想阻擋，但經辦前總統川普報稅的會計師班德(Donald Bender)22日在檢察庭供稱，川普2009到2018年連續十年申報個人所得稅，都是虧損、赤字，尤其以2009年虧損近7億元、2010年虧2億元最可觀。

美聯社報導，班德是瑪澤財務會計集團(Mazars)美國分公司的會計師，因川普集團(Trump Organization)遭控稅務詐欺而在紐約市曼哈頓區出庭，他取得豁免權而作證，指他為川普申報個人所得稅達十年，那些年川普全報虧損，包括集團旗下某些生意的營業淨損。

最高法院22日駁回川普緊急上訴的裁決，象徵一場持續多年的法律鬥爭終於結束，為眾院歲出入委員會查閱川普個人稅表清除了障礙。

川普在社群媒體平台Truth Social寫道：「怎會有人為最高法院對我不利的裁決感到驚訝，他們總是這樣做！交出納稅表空前未見，它為未來總統開啟了可怕先例。拜登是否為他從(兒子)杭特(Hunter)及一系列非法賺取的所有收入納過稅。」川普還指出，「他們甚至拒絕正視2020年的選舉騙局。真可恥！」

川普2016年總統大選期間以稅表送交審計為由，打破了總統候選人公開個人稅表的傳統；但國稅局其實並未阻止人民接受審計時公布稅表。後來，國會眾院民主黨人以需要調查國稅局如何例行審計總統為由，要求查閱川普稅表紀錄；川普律師以此純屬黨派鬥爭為由，拒絕提供。華府聯邦上訴法院10月拒絕審議下級法院裁決，認為國會議員有權查閱川普稅表。

川普任內總計提名了三名最高法院大法官；最高法院在2020年拒絕推翻拜登總統勝選。

巴維理在2020年12月反駁了川普有關2020年大選普遍存在選舉舞弊的無證據說法後，辭去了司法部長一職，其後即不時批評川普。他21日在「紐約郵報」發表專文重批川普說：「如果黨內其他人不照他方式行事，他就會帶領『他的人馬』退出共和黨，燒毀整棟房子。」

巴維理指出，「不按他的方式行事，就要毀掉這個黨，這不是基於原則，而是基於他的極度自戀。他的自我主義讓他將政黨視為他自我的延伸，那是一種個人崇拜。」巴維理承認川普政府取得了「實質成就」，但他也認為，現在是「換新領導層的時候了」。