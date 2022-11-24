遭裁決須交出個人稅表 川普怒批最高院「政治機構」
最高法院22日駁回前總統川普拒向國會提交個人稅表的申訴案，川普23日怒批最高法院，「最高法院已失去榮譽、聲望和地位，變成一個政治機構，我們國家為此付出代價。」川普政府時代的司法部長巴維理(William Barr)則在21日發表專文提出警告，指川普「會燒毀整座房子」，呼籲共和黨尋求新領導人。
另一方面，儘管共和黨極力想阻擋，但經辦前總統川普報稅的會計師班德(Donald Bender)22日在檢察庭供稱，川普2009到2018年連續十年申報個人所得稅，都是虧損、赤字，尤其以2009年虧損近7億元、2010年虧2億元最可觀。
美聯社報導，班德是瑪澤財務會計集團(Mazars)美國分公司的會計師，因川普集團(Trump Organization)遭控稅務詐欺而在紐約市曼哈頓區出庭，他取得豁免權而作證，指他為川普申報個人所得稅達十年，那些年川普全報虧損，包括集團旗下某些生意的營業淨損。
最高法院22日駁回川普緊急上訴的裁決，象徵一場持續多年的法律鬥爭終於結束，為眾院歲出入委員會查閱川普個人稅表清除了障礙。
川普在社群媒體平台Truth Social寫道：「怎會有人為最高法院對我不利的裁決感到驚訝，他們總是這樣做！交出納稅表空前未見，它為未來總統開啟了可怕先例。拜登是否為他從(兒子)杭特(Hunter)及一系列非法賺取的所有收入納過稅。」川普還指出，「他們甚至拒絕正視2020年的選舉騙局。真可恥！」
川普2016年總統大選期間以稅表送交審計為由，打破了總統候選人公開個人稅表的傳統；但國稅局其實並未阻止人民接受審計時公布稅表。後來，國會眾院民主黨人以需要調查國稅局如何例行審計總統為由，要求查閱川普稅表紀錄；川普律師以此純屬黨派鬥爭為由，拒絕提供。華府聯邦上訴法院10月拒絕審議下級法院裁決，認為國會議員有權查閱川普稅表。
川普任內總計提名了三名最高法院大法官；最高法院在2020年拒絕推翻拜登總統勝選。
巴維理在2020年12月反駁了川普有關2020年大選普遍存在選舉舞弊的無證據說法後，辭去了司法部長一職，其後即不時批評川普。他21日在「紐約郵報」發表專文重批川普說：「如果黨內其他人不照他方式行事，他就會帶領『他的人馬』退出共和黨，燒毀整棟房子。」
巴維理指出，「不按他的方式行事，就要毀掉這個黨，這不是基於原則，而是基於他的極度自戀。他的自我主義讓他將政黨視為他自我的延伸，那是一種個人崇拜。」巴維理承認川普政府取得了「實質成就」，但他也認為，現在是「換新領導層的時候了」。
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