親臨菲律賓最西島嶼 賀錦麗訪菲 劍指北京與南海

賀錦麗副總統偕丈夫20日飛抵菲律賓。（路透）

賀錦麗 副總統結束出席泰國的亞太經合組織領導人峰會後，20日晚啟程飛往菲律賓。她對菲國的訪問被認為劍指中國，行程中包括親臨菲律賓最西端的島嶼省巴拉望（Palawan Island），直面與中國有主權爭議的南海島礁。

美國譴責中國霸凌與其有南海島礁爭端的小國，菲律賓是美國在亞洲最早的條約盟國，賀錦麗訪菲重在強調美國對保衛條約盟國的承諾，她21日與菲國總統小馬可仕會談後，22日飛往巴拉望島，為訪問該島的最高級別美國官員。

巴拉望位於南海爭端的前沿，中國、菲律賓、越南 、馬來西亞、汶萊和台灣都對南海島礁聲稱主權。賀錦麗將在巴拉望島發表演講，會見當地漁民、村民、官員和菲國官員，菲國海岸防衛隊表示，將在菲國最大之一的一艘巡邏艦上，為賀錦麗舉行歡迎儀式。

一名美國官員說，賀錦麗在巴拉望將強調國際法、自由航行和商業活動在南海地區不受阻礙的重要性。這位官員表示，中國可以從自己的立場看待賀錦麗的訪問，但訪問傳遞的信息是，美國作為印太地區一員，參與並承諾維護地區盟友的安全。

菲律賓駐美國大使羅穆艾德茲(Jose Romualdez)說，賀錦麗訪問巴拉望島表明美國對盟友的支持，以及對中國在爭議地區行動的擔憂，「她的巴拉望之行顯然是向中國傳遞出『我們在有爭議島礁上支持盟友』的信息，顯示美國嚴重關切目前的局勢。」

南海是全球貿易的重要通道，每年有價值5兆元的貨物通過，美國認為，南海的航行和飛行自由符合美國的國家利益。中國表示擁有幾乎所有南海海域的主權，反對美國海空軍在南海巡邏，警告美國不要干預域內地區的領土爭端，兩國在南海的對峙引發可能爆發衝突的擔憂。

國務卿布林肯 7月呼籲中國接受2016年的一項國際仲裁，該裁決認為中國對南海島礁的主權主張無效，但中國拒絕承認仲裁。布林肯警告說，如果菲律賓的船隻、飛機和武裝力量在有爭議水域遭到攻擊，美國有義務保護其條約盟國。

菲律賓軍方參謀長上周表示，根據美菲2014年的防務合作條約，美國希望在菲國北方五個地區建設軍事倉儲和臨時軍營。菲律賓北部與台灣隔海相望，一旦台海爆發衝突，將是重要的前哨基地。