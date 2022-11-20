「人民之聲即上帝之聲」 馬斯克宣布恢復川普推特帳號

推特新老闆馬斯克19日表示，已恢復前總統川普的推特帳號，但川普當天回應表示，他沒有興趣重返推特。圖為川普任總統時的推特帳號。(路透)

新入主推特 ，擔任執行長的大富豪馬斯克 19日發文表示，將恢復前總統川普 在社媒平台推特的帳號；馬斯克晚間發推文稱美國人民已發聲，該讓川普復權，再以拉丁文寫道，「人民之聲即上帝之聲」(Vox Populi, Vox Dei)。

馬斯克18日晚間先在推特上發起調查，詢問平台用戶是否該讓川普帳號復權；截至19日晚間，支持復權者為51.8%，反對者48.2%，投票數為1500萬。

有線電視新聞網(CNN)19日報導，川普的推特帳號自2021年1月6日國會山莊暴亂案發生後，便遭前推特高層查禁。

馬斯克備受關注的決定，鋪平道路讓川普返回推特；川普以往在推特是最能呼風喚雨的人，追蹤者近9000萬，所發的推文經常能撼動市場，設定新聞報導題材，推動華府政治議題。

川普以前說自己打算留在Truth Social這個自家社群平台，而不想重返推特，但他若是更改動作，就可能造成重大政治影響；他11月才宣布尋求2024年共和黨提名，三戰白宮大位。

川普19日應詢對馬斯克買下推特、他未來回到推特發表看法，他先讚美馬斯克，但質疑推特能否撐過當前危機；他表示推特有一大堆麻煩，能不能存活下去還看接下來發展。

不過川普說自己喜歡馬斯克，以及馬斯克買下推特；他說馬斯克是號人物，而且很精明。

川普白宮執政期間，推特對他行使總統權很重要，這件事也造福了推特，用戶耗費不知多少時間在看川普推特；推特經常從寬處理川普帳戶，有時還說他身為民選總統，該有暢所欲言的迴旋空間。

但川普任期末尾愈來愈用推特散播假消息，指控2020年選舉有舞弊，終於改變推特對他的態度，先是在他推文上貼警告標術，想矯正他的不實宣稱，國會山莊暴亂案之後，就無限期查禁了他。

推特前執行長多西(Jack Dorsey)曾回應馬斯克想讓川普回返推特的言論，表示不該永久查禁川普；當初禁了川普是出自商業考量，「本不該那麼做」。