誰能拉下馬？ 川普黨內聲勢跌 潘斯等人已成代替者

前總統川普上周宣布再度競選總統後，共和黨內其他有意問鼎白宮者並未卻步。圖為前副總統潘斯19日向在拉斯維加斯舉行的「共和黨猶太聯盟」年度領袖會議發表演講。(歐新社)

前總統川普 自2016以來一直在共和黨 內意氣風發，但2020年1月6日發生國會暴亂事件後，一些共和黨人開始與他保持距離。不過對大多數人來說，這只不過是短暫的，因為他仍堅定的抓住其核心支持者，繼續成為共和黨內的核心。

可是經過剛結束的期中選舉 考驗，川普「欽點」的參院及州長候選人幾乎全軍覆沒，共和黨內部開始出現攻擊他的聲音，愈來愈多共和黨民選官員、戰略家及重量級金主開始與他切割、認為他禍及共和黨，未能出現預期中的「紅色浪潮」。

當川普宣布要參選2024年的總統選舉時，共和黨人已想到，川普只會是他們要贏得大選的主要障礙。這種「前恭後倨」的態度，反映出政治的現實。

愛荷華州的共和黨人，即將就2024年總統初選提名，啟動全國第一個黨團會議，也開始聽取潛在候選人的意見。

羅傑斯(Will Rogers) 是愛州最大波爾克郡(Polk County)的共和黨主席，他表示大部分人已對圍繞著川普的做法感到厭倦。

儘管川普精於在線籌款，但過去一些金主已表示不再支持他參加2024年大選，其中包括黑石集團(Blackstone)共同創辦人兼執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)、億萬富豪勞德(Ronald Lauder)、對沖基金Citadel創辦人葛里芬(Kenneth Griffin)，以及紐約富商薩賓(Andy Sabin)等在內。

勞德更表明，共和黨是轉向新一代的時候了，必須找尋川普以外的領導人。

前副總統潘斯、佛州州長德桑提斯、南卡州聯邦參議員斯科特(Tim Scott)等潛在總統候選人已成為川普的代替者。

華爾街日報10 月下旬一項調查發現，93%的共和黨選民認可川普總統任內的工作，但經過期中選舉後，民意調查顯示對他的支持喜憂參半。

川普迄今對2020年大選仍堅持大選結果「偷竊論」，也讓不少共和黨人反感，因為投票和選舉結果表明，許多選民對此表示反對。