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氣候賠償沒談妥 COP27延長一天…削減化石燃料恐也無望

記者蘇彥誠、周妤靜、陳曉慈／綜合報導
環保團體「反抗滅絕的氣候啟示錄四騎士」的成員18日，也就是COP27峰會預定最後一天，在南非開普敦舉行抗議。(美聯社)
環保團體「反抗滅絕的氣候啟示錄四騎士」的成員18日，也就是COP27峰會預定最後一天，在南非開普敦舉行抗議。(美聯社)

聯合國第27屆氣候峰會(COP27)表定18日落幕，但已開發國家與開發中國家在損失與損害賠償上未達成共識，埃及外交部長蘇克里18日宣布，峰會將延後一天至19日。歐盟17日於最新提案中同意設立賠償基金，並警告提案已是最終版本。

根據聯合國氣候機構18日公布最新協議草案，未見針對損失與損害氣候賠償計畫的討論結果，不過17日晚上一份官方草稿顯示，目前談判桌上對於其資金來源，有三種方案：今年就設立基金、明年設立、明年以其他融資方式處理。

歐盟執委會副主席提孟思則宣布，歐盟已同意設立基金，特別針對當前因極端氣候而陷入危機的國家，提供資金協助。美國與其他工業國家是否跟進，值得關注。

人在會場的台灣中央大學教授李河清認為，本次峰會最大突破是把損失與損害列入正式議程；目前丹麥、蘇格蘭和德國都願意出錢，雖仍是少數，已是今年的好消息。不過基金的資金來源、管理方式，以及如何與其他既有的國際基金對接，今年恐難有答案。

清大科技法律研究所教授范建得觀察，今年一些發展中國家遭遇嚴重天災，面臨生死存亡，損失與損害的議題取得正當性，應該會有進展。

此外，從最新草稿看來，各方將再次確認巴黎協定的目標，努力把全球氣溫升幅限制在比工業革命前高1.5℃以內。另外，由於今年僅28國更新國家自定貢獻(NDC)，草稿強烈催促各國COP28前，重新繳交更具減碳野心的目標。

至於本周稍早由印度提出，受到美國、歐盟支持的「削減所有化石燃料」提議(去年僅針對煤)，則沒有出現在決議草稿中，受到國外環境運動者批評。

對於COP27談判進展不如預期，公民團體在會場召開「人民會議」，訴求2030年前淘汰化石燃料，且不接受假淨零政策，如透過「碳抵換」減輕排碳責任。

來自馬拉威的氣候運動人士萬利達指出，今年的氣候峰會從第一天開始，就完全失去「非洲COP」的味道。「從草案來看，可以說國家領導人在對我們撒謊」。

萬利達說，不加速淘汰化石燃料、提供資金給受氣候衝擊的脆弱國家，「這場會議就只有少數有權勢的人得利，大多數國家的人民將被犧牲」。

國際環保組織350.org副主任海林格表示，「削減化石燃料」被寫進最終決議的可能性極低，但公民團體已明確表達訴求，氣候正義不只是減少二氧化碳排放，還有許多人權議題值得關注。

美國氣候特使柯瑞對印度「削減化石燃料」的提議表示支持。

一名10歲的氣候維權者18日在COP27舉行的氣候論壇上高舉標語牌，讉責富裕國家...
一名10歲的氣候維權者18日在COP27舉行的氣候論壇上高舉標語牌，讉責富裕國家對氣候損害的賠償「逾期未付」。(路透)
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