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共和黨大金主「不挺川」 黑石CEO蘇世民：該啟用新領導班底

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
與川普私交甚篤的黑石集團共同創辦人蘇世民16日說，「共和黨是時候啟用新一代領導班底，我將在初選中支持其中一人」。(路透)
與川普私交甚篤的黑石集團共同創辦人蘇世民16日說，「共和黨是時候啟用新一代領導班底，我將在初選中支持其中一人」。(路透)

重量級共和黨金主陸續表態，不支持前總統川普參加2024年總統大選，包括黑石集團(Blackstone)共同創辦人兼執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)、億萬富豪勞德(Ronald Lauder)、對沖基金Citadel創辦人葛里芬(Kenneth Griffin)，以及紐約富商薩賓(Andy Sabin)等。

蘇世民與川普私交甚篤，他曾力挺川普的貿易政策，也是共和黨全國委員會(RNC)選舉的金主。但就在川普2020年拒絕承認敗選後，蘇世民便發聲明指大選結果已非常清楚，願意協助總統當選人拜登。

川普15日晚宣布第三度參選，蘇世民16日上午宣布：「如果領導人把重點擺在今天與明天，而非昨天與今天，美國將有更好的發展」，「共和黨是時候啟用新一代領導班底，我將在初選中支持其中一人。」

無獨有偶，Citadel創辦人葛里芬上周表態支持佛羅里達州州長德桑提斯代表共和黨角逐總統。

Axios新聞網站分析，蘇世民與葛里芬在共和黨金主中的地位和影響力不同凡響，兩人出面喊話共和黨應由新一代領導人率領，可能讓某些共和黨民選官員找到靠山，敢於揮別川普向前邁進。

「金屬大王」薩賓2020年大選時曾挹注川普12萬元，如今他在川普宣布參選後表示，「我不會再給(川普)一分錢。」

雅詩蘭黛(Estée Lauder)繼承人勞德16日透過發言人表示，勞德不會支持川普角逐下屆大選。

無黨派競選經費研究組織OpenSecrets指出，勞德2019年挹注RNC約10萬元。

勞德與川普自大學時便熟稔，他曾支持川普提議購買格陵蘭的計畫。

勞德的發言人並未說明勞德將支持誰角逐總統提名，但佛州競選紀錄顯示，勞德去年挹注1萬元支持德桑提斯拚連任；OpenSecrets指出，勞德2018年曾金援德桑提斯20萬元選州長。

德桑提斯尚未正式宣布角逐總統提名，但他成功連任州長後，已被看好為共和黨內頭號人選。

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