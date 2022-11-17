共和黨大金主「不挺川」 黑石CEO蘇世民：該啟用新領導班底

與川普私交甚篤的黑石集團共同創辦人蘇世民16日說，「共和黨是時候啟用新一代領導班底，我將在初選中支持其中一人」。(路透)

重量級共和黨 金主陸續表態，不支持前總統川普 參加2024年總統大選，包括黑石集團(Blackstone)共同創辦人兼執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)、億萬富豪勞德(Ronald Lauder)、對沖基金Citadel創辦人葛里芬(Kenneth Griffin)，以及紐約富商薩賓(Andy Sabin)等。

蘇世民與川普私交甚篤，他曾力挺川普的貿易政策，也是共和黨全國委員會(RNC)選舉的金主。但就在川普2020年拒絕承認敗選後，蘇世民便發聲明指大選結果已非常清楚，願意協助總統當選人拜登。

川普15日晚宣布第三度參選，蘇世民16日上午宣布：「如果領導人把重點擺在今天與明天，而非昨天與今天，美國將有更好的發展」，「共和黨是時候啟用新一代領導班底，我將在初選中支持其中一人。」

無獨有偶，Citadel創辦人葛里芬上周表態支持佛羅里達州州長德桑提斯 代表共和黨角逐總統。

Axios新聞網站分析，蘇世民與葛里芬在共和黨金主中的地位和影響力不同凡響，兩人出面喊話共和黨應由新一代領導人率領，可能讓某些共和黨民選官員找到靠山，敢於揮別川普向前邁進。

「金屬大王」薩賓2020年大選時曾挹注川普12萬元，如今他在川普宣布參選後表示，「我不會再給(川普)一分錢。」

雅詩蘭黛(Estée Lauder)繼承人勞德16日透過發言人表示，勞德不會支持川普角逐下屆大選。

無黨派競選經費研究組織OpenSecrets指出，勞德2019年挹注RNC約10萬元。

勞德與川普自大學時便熟稔，他曾支持川普提議購買格陵蘭的計畫。

勞德的發言人並未說明勞德將支持誰角逐總統提名，但佛州競選紀錄顯示，勞德去年挹注1萬元支持德桑提斯拚連任；OpenSecrets指出，勞德2018年曾金援德桑提斯20萬元選州長。

德桑提斯尚未正式宣布角逐總統提名，但他成功連任州長後，已被看好為共和黨內頭號人選。