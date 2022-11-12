收復赫爾松 烏克蘭兵臨聶伯河、扼克里米亞咽喉

赫爾松是烏克蘭南部通往克里米亞的必經之地，圖為俄軍撤退之後，留下已遭炸毀的橋梁。(歐新社)

俄軍對烏克蘭 開戰後唯一拿下的州首府就是赫爾松(Kherson)，其戰略地位異常重要，現在要放棄，說明了俄軍的無奈及「特別軍事行動」的戰果所剩不多。

從戰略位置來說，俄軍占領赫爾松就有威脅尼古拉耶夫(Mykolaiv)、敖德薩(Odesa)乃至烏克蘭最後的海岸線，到時烏克蘭會成為內陸國，將極難翻身。這次隨著俄軍撤軍，烏軍成功收復上述地帶，烏克蘭西部黑海沿岸危機將會解除，同時兵臨聶伯河(Dnieper)，對俄軍控制的西岸地區以至克里米亞 都構成威脅。

赫爾松本身就是通往克里米亞的門戶及其咽喉，它與克里米亞接壤，為莫斯科提供了一座通往黑海半島的陸橋。烏克蘭重新奪回赫爾松大片地區，將大大威脅莫斯科的這條陸路走廊。烏克蘭的遠程火砲在此更加接近克里米亞。

俄羅斯 兼併克里米亞後，在這個半島駐留龐大俄軍及黑海艦隊，可以輕易向地中海和中東投送軍力，但現在將面臨極大風險。

烏軍奪回赫爾松地區後，克里米亞的淡水供應也將受到威脅。俄羅斯占領克里米亞後，烏克蘭即時封鎖了聶伯河的運河供水。因此當俄軍占領赫爾松地區後，馬上疏通運河，因為俄羅斯需要這些水來供應當地居民、灌溉土地及供應軍事設施所需。

赫爾松州是烏克蘭南部一個州，人口約100萬，聶伯河將之分割為了兩部分，在西岸是小塊，首府赫爾松在這裡，東岸是大塊，是主要人口所在，有近30萬人，開戰後俄軍主要部署在西岸。

烏軍在開戰後重創河上的橋梁，破壞莫斯科的補給能力，現在俄軍放棄並撤退，烏克蘭將能夠更好地攻擊其他俄羅斯補給線，並挑戰莫斯科對烏南占領地區的控制。

赫爾松地區位於黑海沿岸，重新奪回後有助基輔掌握對沿海部分海岸線的控制權，黑海海域也是烏克蘭向國外市場出口糧食的關鍵動脈。

赫爾松市是俄軍唯一占領的地區首府，對克里姆林宮來說，失去它是一個重大的象徵性打擊，並表明俄軍未能向一直想占領的尼古拉耶夫及敖德薩市推進。