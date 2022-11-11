我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

金融時報引述榮鼎研究報告 中若封鎖台灣 全球年損2.5兆

記者張文馨／華盛頓報導

英國金融時報10日報導，美國警告歐洲國家，台海如生衝突將引發重大經濟衝擊，根據委託研究報告指出，若中國封鎖台灣將對全球經濟造成每年2.5兆美元的損失。

金融時報曾報導，美國攜手英國擬定台灣衝突的應變計畫，最新報導指，國務院和歐洲盟友夥伴分享，榮鼎集團（Rhodium Group）出具的研究報告，報告預估，若中方封鎖台灣，將產生每年2.5兆美元的經濟損失。

榮鼎集團為獨立研究機構，研究領域包含中國經濟、社會和政治發展；能源與氣候變遷；印度崛起與先進經濟的重構。

報告提到，台灣面臨最大衝擊，中國大陸經濟也會受到廣泛打擊，連帶影響全球經濟，東南亞將遭遇經濟重創；在產業部分，半導體供應鏈受到最大破壞。

此外，報告提到，一旦北京進犯台灣，中國大陸的企業融資就會枯竭，嚴重衝擊全球經濟；中方身為發展中國家的經濟夥伴，這樣的衝擊會讓十幾個新興市場都陷入經濟危機。

據報導，華府正運用該報告向歐洲國家強調，台灣發生衝突對他們造成的劇烈影響。

兩位知情人士告訴金融時報，美國和歐洲已經開始討論要為可能發生在台灣的衝突預作準備。

此外，部分美國和歐洲的官員相信，對台灣衝突將構成全球經濟巨大損失的憂慮，有助於在「嚇阻中國」的議題上，爭取國際支持；他們以俄羅斯侵略烏克蘭為例，強調考慮突發狀況的必要性。

國務院和榮鼎集團均拒絕評論最新報導，國務院發言人表示，美國對台海和平有著持久利益，台海是國際關注的議題；美國會依據長期的「一個中國」政策支持台灣。

榮鼎集團不評論受國務院委託撰寫研究報告，另外預告榮鼎將很快公開發布一項針對台灣經濟狀況的報告。

國務院 英國 東南亞

上一則

德桑提斯老婆是前主播 替他擦亮形象 影響力如南西雷根

下一則

3關鍵州亞州、內州、喬州 牽動參院控制權

延伸閱讀

金融時報：若中封鎖台 將對全球經濟構成每年2.5兆損失

金融時報：若中封鎖台 將對全球經濟構成每年2.5兆損失
美方對拜習會的重要目標：畫定雙方競爭關係「底線」

美方對拜習會的重要目標：畫定雙方競爭關係「底線」
盼俄釋遭囚女籃球星 拜登：希望與普亭認真討論

盼俄釋遭囚女籃球星 拜登：希望與普亭認真討論
拜習會敲定14日印尼見 拜登將提台海等一系列關切議題

拜習會敲定14日印尼見 拜登將提台海等一系列關切議題

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席

2022-11-10 11:34
共和黨俄州參議員候選人范斯。(美聯社）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

2022-11-09 13:00
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

2022-11-09 14:01
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因