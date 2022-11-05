川普強烈表態再選總統 消息人士曝：或在14日宣布

國會暴亂調查委員會傳訊川普14日出席聽證會，很可能當天他就會宣布參加2024年總統大選。圖為川普在俄亥俄州造勢。(美聯社)

種種跡象顯示，前任總統川普 已經打定主意捲土重來，角逐2024總統大選的共和黨 提名，據川普核心圈內人士表示，他很可能會選在1月6日國會暴亂調查委員會傳喚他出席作證的當天，也就是11月14日宣布。

川普3日赴愛阿華州蘇城為共和黨參議員 葛拉斯理(Chuck Grassley)站台時，就已透露出強烈訊息；川普告訴現場支持者，「為了讓我們國家成功、安全、榮耀，我非常、非常、非常可能將再來一次。好嗎？非常、非常、非常可能；非常、非常、非常可能。」

在此之前，川普不斷在社群媒體上放出風聲。例如本周稍早，川普轉貼了一個以他頭像剪影作為大頭貼的帳號貼文：「回歸…即將發生！」他還經常貼出一些民調數字，顯示他將如何淘汰現任總統拜登，假設2024年是由他們兩人分別代表共和黨和民主黨角逐橢圓辦公室大位；或是他會如何領先共和黨內其他有意挑戰總統初選的潛在競爭對手，包括現任佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

至於宣布的時機為何會選在11月14日？「美國新聞與世界報導」分析，川普故意挑選這個日期，不但能夠將注意焦點從他是否涉嫌直接煽動去年1月6日的國會暴亂，成功轉移到他未來的政治動向；同時還狠狠打臉調查委員會。過去一年多來，川普用盡各種手段逃避調查委員會的傳喚，但這次看來是躲不掉。

除此之外，由於外界普遍預期共和黨將贏得即將到來的期中選舉，不但保住參院的多數黨地位，甚至奪回眾院的控制權，選在這個時候趁勝追擊，將可大幅提高川普的支持度。

但並非所有的共和黨人都樂見川普三度問鼎白宮。國會暴亂調查委員會副主席，共和黨籍參議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)就直言，「過去我對於川普提出的政策，93％都投票贊成。但我認為毫無疑問地自從他2016年投身選舉以來，給這個國家開啟某些非常危險的事情。不能再讓他當總統。」

另一方面，川普最小的女兒，現年29歲的蒂芬妮(Tiffany Trump)將在本月12日下嫁小她四歲的億萬家產繼承人布羅斯(Michael Boulos)，川普希望在女兒出閣後再宣布動向。