我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

川普若參選 司法部擬設特別檢察官

記者顏伶如／綜合報導
川普若參選2024年總統大選，司法部考慮任命特別檢察官來監督兩項案件的調查工作，一是川普是否涉入國會暴動案，二是海湖莊園機密文件保管不當案。(路透、美聯社)
川普若參選2024年總統大選，司法部考慮任命特別檢察官來監督兩項案件的調查工作，一是川普是否涉入國會暴動案，二是海湖莊園機密文件保管不當案。(路透、美聯社)

有線電視新聞網(CNN)4日報導，知情人士指出，前總統川普在期中選舉過後宣布參加2024年選舉的態勢越來越明顯，司法部官員已經展開私下討論，一旦川普再次參選，司法部可能有必要設立特別檢察官，掌理與川普有關的兩件聯邦調查。司法部並未針對CNN報導發表評論。

報導指出，對於現正進行中的調查，司法部已經增派人手，讓經驗豐富的檢察官加入團隊，以因應期中選舉過後可能出現的任何發展，包括是否寫下美國史上起訴前總統的首例。

司法部在選前倒數階段循例保持低調，避免引發政治後果，但報導指出，檯面下動作並未停止，繼續在調查川普企圖推翻2020年大選結果，以及涉嫌卸任後擅自將機密檔案帶到佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處兩案。

報導指出，聯邦調查人員計畫期中選舉過後展開新一波動作，數名川普親信恐將遭起訴；倘若川普在選後宣布投入2024年大選，狀況將變得更加棘手。

一名處理2021年1月6日國會暴動案件的辯護律師分析：「只要聯邦檢察官出手，幾乎可以對任何人增加起訴罪名。」這名律師分析，並不知道最後可能有哪些人遭到起訴，「這一點讓人覺得害怕」。

川普與數名親信在喬治亞州也面臨訴訟，喬州富爾頓郡(Fulton County)地區檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)正在調查川普對涉嫌對地方選務官員施壓。報導指出，威利斯團隊的調查行動可望在今年底前完成。

總統候選人如果遭聯邦起訴，可能引發政治風暴。CNN報導分析，是否成立特別檢察官，目前雖然尚未定案，但消息人士表示，司法部官員在內部討論中認為成立特別檢察官可為司法部設下防火牆，阻隔外界指控拜登政府追殺主要的政治對手。

從實際角度來看，特別檢察官並無法避免政治攻擊。先後曾任「通俄案」特別檢察官的穆勒(Robert Mueller)、杜然(John Durham)都曾遭受批評。

川普若參選2024年總統大選，司法部考慮任命特別檢察官來監督兩項案件的調查工作，...
川普若參選2024年總統大選，司法部考慮任命特別檢察官來監督兩項案件的調查工作，一是川普是否涉入國會暴動案，二是海湖莊園機密文件保管不當案。(路透、美聯社)

川普 檢察官 司法部

上一則

10月新增26.1萬工作 企業加薪搶人 通膨恐惡化

下一則

涉祕密為外國遊說 川普盟友巴拉克判無罪

延伸閱讀

殘障移民入籍豁免 前朝川普嚴苛規定 拜登政府取消

殘障移民入籍豁免 前朝川普嚴苛規定 拜登政府取消
消息人士：川普14日將宣布角逐2024總統大選

消息人士：川普14日將宣布角逐2024總統大選
CNN：川普若再戰2024 司法部考慮設立特別檢察官

CNN：川普若再戰2024 司法部考慮設立特別檢察官
川普與密友商議 期中選舉後、感恩節前宣布參選2024

川普與密友商議 期中選舉後、感恩節前宣布參選2024

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感