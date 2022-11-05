川普若參選 司法部擬設特別檢察官

川普若參選2024年總統大選，司法部考慮任命特別檢察官來監督兩項案件的調查工作，一是川普是否涉入國會暴動案，二是海湖莊園機密文件保管不當案。(路透、美聯社)

有線電視新聞網(CNN)4日報導，知情人士指出，前總統川普 在期中選舉過後宣布參加2024年選舉的態勢越來越明顯，司法部 官員已經展開私下討論，一旦川普再次參選，司法部可能有必要設立特別檢察官 ，掌理與川普有關的兩件聯邦調查。司法部並未針對CNN報導發表評論。

報導指出，對於現正進行中的調查，司法部已經增派人手，讓經驗豐富的檢察官加入團隊，以因應期中選舉過後可能出現的任何發展，包括是否寫下美國史上起訴前總統的首例。

司法部在選前倒數階段循例保持低調，避免引發政治後果，但報導指出，檯面下動作並未停止，繼續在調查川普企圖推翻2020年大選結果，以及涉嫌卸任後擅自將機密檔案帶到佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處兩案。

報導指出，聯邦調查人員計畫期中選舉過後展開新一波動作，數名川普親信恐將遭起訴；倘若川普在選後宣布投入2024年大選，狀況將變得更加棘手。

一名處理2021年1月6日國會暴動案件的辯護律師分析：「只要聯邦檢察官出手，幾乎可以對任何人增加起訴罪名。」這名律師分析，並不知道最後可能有哪些人遭到起訴，「這一點讓人覺得害怕」。

川普與數名親信在喬治亞州也面臨訴訟，喬州富爾頓郡(Fulton County)地區檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)正在調查川普對涉嫌對地方選務官員施壓。報導指出，威利斯團隊的調查行動可望在今年底前完成。

總統候選人如果遭聯邦起訴，可能引發政治風暴。CNN報導分析，是否成立特別檢察官，目前雖然尚未定案，但消息人士表示，司法部官員在內部討論中認為成立特別檢察官可為司法部設下防火牆，阻隔外界指控拜登政府追殺主要的政治對手。