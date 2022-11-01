王毅通話布林肯 罕見未提台灣問題…為拜習會鋪路

中國國務委員兼外長王毅。(新華社)

中共20大 後隨即展開外交攻勢，包括越南、德國等訪問團陸續訪問北京 ，與此同時，從中共總書記習近平20大後首談中美關係，到中國外長王毅 與美國務卿布林肯通話等內容，中方接連釋出了推動中美關係回歸正軌的積極訊號，為鋪墊G20「拜習會」意味濃厚。

習近平在20大落幕後，於10月26日向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信表示，希望美中關係全國委員會和關心支持中美關係的各界朋友，繼續發揮積極作用，「助力中美關係重返健康穩定發展的軌道」。習這番對中美關係的表態，基本已經為20大後中美關係發展方向定了調，目標就是令雙方關係重返正軌。

甫於20大晉升中共政治局委員的王毅，先在10月28日接受美國駐北京大使伯恩斯的到任拜會，又在10月31日與布林肯通話。王毅對美方雖不無批評，但也向布林肯表示，推動中美關係重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普遍期待，言談間充滿了緩和中美關係的積極態度。

值得注意的是，根據中國外交部31日發布通話內容，王毅罕見未就「台灣問題」向美方表態。這當然不宜解讀為北京在台灣問題上鬆動，而是雙方深知台灣問題是美中關係中最重要也最敏感的議題，既然了解對方的基本立場，又何必每次都要爭得面紅耳赤。