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大學平權招生案 「最多元化」大法官明聽審

編譯洪毅／綜合29日電
教堂山北卡羅來納大學校園內，學生社團提醒全體學生，注意最高法院即將審理平權招生案。(美聯社)
教堂山北卡羅來納大學校園內，學生社團提醒全體學生，注意最高法院即將審理平權招生案。(美聯社)

美國立國以來首屆白人男性不占多數的聯邦最高法院大法官們，將審理有「歧視亞裔」等批評的大學招生「平權措施」(Affirmative Action)，首場聽審會定於31日舉行，以確認該措施是否違反憲法原則。

據「華盛頓郵報」報導，九名大法官中，傾向推翻、以及反對推翻平權措施的大法官各有兩位；但整體而言，大法官們將會如何投票仍是未知數。

「平權措施」係指大學會將族裔作為入學考量，此舉易導致亞裔及白人在成績較好的情況下卻未獲錄取而受批評；本案由組織「學生公平入學」(SFFA)訴哈佛大學校方，質疑平權措施違反民權法案，並主張應推翻2003年認可平權措施的判例。

在2003年的判例中寫下不同意見書的湯瑪斯(Clarence Thomas)，是當前唯一經手過該案的大法官，非洲裔的他也是鮮明的「族裔色盲」(Colorblind)支持者，相信憲法的原則就是不應將族裔作為考量、偏好的因素。

白人大法官羅伯茲(John Roberts)擁戴「族裔色盲」完全不下湯瑪斯，從雷根以來就一直堅信將族裔納入考量，形同是在分門別類，實與種族偏見無異；但是羅伯茲的投票仍有不確定性：他反對推翻判例的立場，與擁戴族裔色盲的強烈程度不相上下。

西語裔出身的大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)則是「平權措施」的擁護者；薩多馬友曾說，族裔是永遠不能迴避的問題，不論是第幾代美國人，與族裔有關、「我不屬於這裡」的氛圍總是揮之不去。

薩多馬友說，如果沒有平權措施，她恐怕不會有機會進入常春藤名校，成為在普林斯頓及耶魯大學成績名列前茅的學生。

剛剛才上任的非裔出身的大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)同樣支持平權措施，曾說：「不能僅因將族裔納入考量，就認為這破壞了族群平等」，糾正過去的奴隸制歷史，沒有違反憲法的制定、修正原則及傳統。

白人大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在過去的職業生涯中，也曾反對將族群分門別類，但也曾強調促進非裔民權的重要性；與其他五名大法官一道，他將會如何投票仍是未知數。

大法官 投票 亞裔

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