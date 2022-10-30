我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

最高院保守派占多數 提控者SFFA主席料勝訴

記者胡玉立／綜合報導
反平權措施的保守派人士布盧姆，是這次大學招生平權案的原告代表。(路透)
反平權措施的保守派人士布盧姆，是這次大學招生平權案的原告代表。(路透)

聯邦最高法院31日將審理「學生公平入學組織」(Student for Fair Admission，SFFA)控訴哈佛大學及北卡羅來納大學將種族列入招生考量的「平權措施」(Affirmative Action)構成歧視案，裁決將於明年6月底前作出。

路透報導，四個月前最高法院宣布推翻墮胎權並擴大槍枝權利，如今這項訟案再次為最高法院6比3的保守派多數提供發表重大決定的機會；6位保守派大法官預計將接受提出控案的原告SFFA主席布盧姆(Edward Blum)的保守派觀點：在招生過程中偏好某些種族申請者，必將會歧視另一些族裔。

現年70歲的前股票經紀人布盧姆，曾參選共和黨國會候選人失敗；他創設並領導SFFA，旨在消除美國社會的種族偏好行徑和政策，即便它們是以促進多元化為目的。他對抗所有基於種族的政策，不只在高等教育領域，在選舉和美國企業多元化等領域，也看得到他衝鋒陷陣的身影。

面對自己可能即將取得巨大法律勝利，布盧姆受訪表示，「我是靠一招一式走江湖，關心我們的公共政策，希望能夠結束這些種族分類和偏好。」

布盧姆是白人，他的使命是建立一個「色盲社會」；他說：「一個人的種族或民族，不該被用來幫助他們或傷害他們一生的努力。」但批評者將布盧姆的工作描述成一場「種族平等戰爭」，美國社會持續存在種族障礙，平權政策的目的是幫助美國的非白人克服障礙，布盧姆卻要削弱這樣的政策。

支持平權措施的多元化哈佛聯盟(Coalition for a Diverse Harvard)聯合創始人彭納(Kristin Penner)表示，「布盧姆讓企業、董事會和政府更難將種族多元化作為明確目標，有色人種將因此繼續被排除在權力位置之外。」

布盧姆正努力讓最高法院推翻它以前做出的「允許將種族作為招生考量」的先例。為了挑戰大學招生中的平權措施，布盧姆自2008年起迄今14年來，已先後8次資助或提出與種族有關的法律案件。2015年到2020年，他為「學生公平入學組織」籌集了800多萬元，其中大部分用於支付法律費用；大額捐款主要來自保守派支持者。「學生公平入學組織」聲稱該組織有會員逾2萬人，但批評者說它根本不是真正的會員組織。

招生 歧視 共和黨

上一則

平權案審理後 種族納錄取考量 或被最高院推翻

下一則

推擠慘劇各國有先例 美聯社曝「奪命關鍵」：多數窒息而死

延伸閱讀

最高院10月31日審哈佛招生歧視案 學生社團聲援

最高院10月31日審哈佛招生歧視案 學生社團聲援
太陽花占政院案 2人涉毀拒馬 判刑4月定讞

太陽花占政院案 2人涉毀拒馬 判刑4月定讞
期中選舉將登場 伊州5個關鍵職位影響大

期中選舉將登場 伊州5個關鍵職位影響大
亞裔教育聯盟 籲華人反歧視

亞裔教育聯盟 籲華人反歧視

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

2022-10-29 21:34
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活