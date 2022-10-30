最高院保守派占多數 提控者SFFA主席料勝訴

反平權措施的保守派人士布盧姆，是這次大學招生平權案的原告代表。(路透)

聯邦最高法院31日將審理「學生公平入學組織」(Student for Fair Admission，SFFA)控訴哈佛大學及北卡羅來納大學將種族列入招生 考量的「平權措施」(Affirmative Action)構成歧視 案，裁決將於明年6月底前作出。

路透報導，四個月前最高法院宣布推翻墮胎權並擴大槍枝權利，如今這項訟案再次為最高法院6比3的保守派多數提供發表重大決定的機會；6位保守派大法官預計將接受提出控案的原告SFFA主席布盧姆(Edward Blum)的保守派觀點：在招生過程中偏好某些種族申請者，必將會歧視另一些族裔。

現年70歲的前股票經紀人布盧姆，曾參選共和黨 國會候選人失敗；他創設並領導SFFA，旨在消除美國社會的種族偏好行徑和政策，即便它們是以促進多元化為目的。他對抗所有基於種族的政策，不只在高等教育領域，在選舉和美國企業多元化等領域，也看得到他衝鋒陷陣的身影。

面對自己可能即將取得巨大法律勝利，布盧姆受訪表示，「我是靠一招一式走江湖，關心我們的公共政策，希望能夠結束這些種族分類和偏好。」

布盧姆是白人，他的使命是建立一個「色盲社會」；他說：「一個人的種族或民族，不該被用來幫助他們或傷害他們一生的努力。」但批評者將布盧姆的工作描述成一場「種族平等戰爭」，美國社會持續存在種族障礙，平權政策的目的是幫助美國的非白人克服障礙，布盧姆卻要削弱這樣的政策。

支持平權措施的多元化哈佛聯盟(Coalition for a Diverse Harvard)聯合創始人彭納(Kristin Penner)表示，「布盧姆讓企業、董事會和政府更難將種族多元化作為明確目標，有色人種將因此繼續被排除在權力位置之外。」

布盧姆正努力讓最高法院推翻它以前做出的「允許將種族作為招生考量」的先例。為了挑戰大學招生中的平權措施，布盧姆自2008年起迄今14年來，已先後8次資助或提出與種族有關的法律案件。2015年到2020年，他為「學生公平入學組織」籌集了800多萬元，其中大部分用於支付法律費用；大額捐款主要來自保守派支持者。「學生公平入學組織」聲稱該組織有會員逾2萬人，但批評者說它根本不是真正的會員組織。