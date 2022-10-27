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中國領導層換班 戴琪：我們做好接觸準備 兩國商界交流很重要

記者和釗宇／紐約報導
戴琪否認美國要將所有供應鏈撤回國內，呼籲企業不要過於注重效率，應兼顧供應鏈安全，企業應有更多選擇。(記者和釗宇／攝影)
戴琪否認美國要將所有供應鏈撤回國內，呼籲企業不要過於注重效率，應兼顧供應鏈安全，企業應有更多選擇。(記者和釗宇／攝影)

美中關係全國委員會(National Committee on U.S.-China Relations)26日舉行2022年年會，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)在會上表示，中國領導層剛剛發生變化，「我們正在密切關注，評估領導層變化向外交和貿易領域的傳導，我們有信心並已做好準備應對接觸」。

美中關係全國委員會26日舉行年會。(記者和釗宇／攝影)
美中關係全國委員會26日舉行年會。(記者和釗宇／攝影)

戴琪表示，在過去幾十年的全球化中，企業效率最大化被放在首位，大量的產業鏈集中在中國；但中國首先爆發新冠疫情後封城，造成供應鏈不穩定和不安全，半導體供應鏈也過於集中；「目前我們有關供應鏈堅韌性的討論太少，我們並不是要把所有供應鏈都撤回國內，因為這樣會造成另一種集中和不穩定；我想說的是，我們應該有更多選擇，企業不應只注重效率，同時也要看到供應鏈安全問題」。

戴琪在和美國前財長傑克‧盧(Jack Lew)的訪談中表示，美中兩國經貿關係極其重要，她認為要根據特定的歷史情況來認知美中兩國關係，兩國商界交流很重要，能夠看到機會，但在目前的情況下要注意美中兩國關係的挑戰，「過去幾十年我們對兩國關係有很多樂觀和期許，但現在這種樂觀情緒已經沒有了；雖然很多人懷念過去時光，但清醒評估目前情況十分重要」。

戴琪表示，目前中美兩國競爭激烈，不安全感越來越多，國際貿易的信心一直被侵蝕；「過去幾十年來，大家似乎默認全球經濟的順暢運轉是應該的，但現在信心缺失，我認為公平應該是國際貿易的重要因素，公平貿易能給我們更大信心」。

她說，貿易交流是雙向的，不能一廂情願地處理，美中兩國都有選擇要做，不同的選擇決定了不同的結果；「很長一段時間以來，我們希望中國推進經濟和政治改革，但是停滯不前，我想這就是選擇的結果」。

有關加強與盟友的貿易聯繫，戴琪表示，拜登政府上台以來改變前政府的政策，傾聽盟友的訴求，合作重建全球經濟的信心；當被問到是否會重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，戴琪未正面回答，僅表示目前美國已經成立了印太經濟架構，目前全球形勢已經和十年前推動TPP的時候很不一樣。

前國務卿基辛格(Henry Kissenger)、前財長傑克‧盧(Jack Lew)也分別致辭；傑克‧盧宣讀了拜登總統的賀信，中國駐美使館臨時代辦徐學淵則宣讀了中國國家主席習近平的賀信。

戴琪 供應鏈 拜登

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