中國「鬆綁清零」救經濟 ？學者悲觀：2024前不會實現
中國24日公布第三季增長3.9%，前九個月的年增率為3%，與全年5.5%的官方目標相距甚遠，其他數據還顯示國內需求疲軟、出口下滑，以及9月的房價跌幅為過去七年多最大，今年幾乎注定是中國一代人見證增長最慢的一年；剛開始三連任的習近平在鞏固權力後，經濟將是面臨的最大挑戰，要證明他和他挑選的團隊能否，以及採取何種措施重振經濟。
華爾街日報報導，習近平可以採取的重振經濟措施，包括放寬嚴格的清零政策和為病態的房市提供更多支持，但許多經濟學家認為，習近平可能採取政治掛帥的不同政策，如讓效率低下的國有企業在經濟中發揮更大作用和繼續堅持清零政策，而不是保證強勁復甦的更實際舉措。
分析人士認為，習近平在20大上提拔了大批盟友和親信就是跡象，表明他沒有做出重大的方向調整，ING公司一位分析師說：「現行政策都是習近平制定的，我們沒有看到會出現重大改變。」
當前最大的問題是習近平何時放鬆清零政策。
許多經濟學家認為，清零政策的部分動機是為了表明中國的制度優於西方，「資本經濟公司」的埃文斯-普瑞查德(Julian Evans-Pritchard)悲觀地預計，有意義的放鬆清零政策在2024年前不會實現。
另一個重大問題是，習近平會不會採取果斷措施以挽救房地產免於崩盤；但迄今的跡象顯示，習近平對重振房地產的興趣有限，他2017年提出「房子是用來住的，不是用來炒的」論點又在20大的報告出現，就說明他試圖降低房地產在經濟中的槓桿作用。
部分經濟學家樂觀預計，中國明年的增長將在4%以上，超過國際貨幣基金2.7%的預期。分析人士認為，如果習近平盡快取消清零政策，中國的增長還會更快。
「馬修亞洲」(Matthews Asia)公司投資分析師羅斯曼(Andy Rothman)表示，他相信習近平三連任後會更加務實，在實現公眾健康和促進復甦之間保持平衡。他認為將上海市委書記李強提拔到高位表明，放寬清零政策的時間可能會更快到來，「如果不改變，不僅會嚴重挫傷經濟，還會給黨帶來負面後果」。
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