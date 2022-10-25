20大後兩岸軍情升溫 台防長：處理不慎 事態嚴重

台國防部長示警，台軍方F-16戰機近距監控解放軍轟六機。(圖：台空軍司令部提供)

中共 20大結束，當前兩岸關係下的國防軍事狀況如何？中華民國國防部 長邱國正24日在立法院用一句話形容：「不但嚴峻，而且若稍微處理不慎，事態會很嚴重。」

台立法院外交及國防委員會24日邀邱國正報告「國軍軍事投資建案執行概況」。國民黨立委陳以信質詢，中共新任軍委會副主席何衛東出身中共福建東部戰區31集團，此次「三級跳」高升，是否與曾主導軍方8月對台軍演有關？邱國正回應說，「應該有關聯」。

邱國正研判，何衛東長期在福建的東部戰區，中共軍 演完成應有檢討，如「（部隊）最接近台灣」等，都足以作為其成功的依據；但事實上是否如此，各有所見，國防部不作評論，將持續觀察。

國民黨立委江啟臣質詢時，要求邱國正評論中共中央軍委會最新人事安排。邱國正表示，首先是年齡層，除原副主席張又俠為1950年次外，其餘都在1955至1958年次，乃至1964年次，「年輕化，用得久」，但基層歷練都很扎實，「尤其都有對台作戰、演訓的經驗」；從名單研判，共軍科技化發展應是方向。

立委詢問張、何兩人戰略思維，邱國正說，「(對台)戰略會比較強硬一點」。不過，邱國正也說，軍人聽從政策，要不要打，不是他們決定，但方法可能會更強硬、會提升，且專業看得出來，不但是以陸軍、海軍、火箭軍為主，且有科技方面的歷練，整合在一起。

國民黨立委曾銘宗質詢時，要求邱國正用一句話形容當前兩岸關係國防軍事狀況，邱說，「不但嚴峻，而且若稍微處理不慎，事態會很嚴重」。

邱國正並回應指出，建軍則是未來規畫與期望，「大敵當前，就要面對」，國軍在現狀下，將持續強化台戰備整備。

對於國安局長陳明通日前提及共軍可能2023年「以戰逼談」，立委關切國防部有準備嗎？邱國正表示，國軍備戰不分年分，「我講白，國軍隨時在準備」，戰備整備工作沒有最好，一年要比一年強化、要更好。

民進黨立委劉世芳則關切，在台灣問題國際化下，國軍對外發布第一擊的標準程序與相關文字，必須弄清楚。邱國正表示，第一擊結束後，我們作自衛反擊前，會有一連串動作，有警告等；完成後，對方置之不理，一次侵入我底線，就要反應；至於有人認為問題發生後，就要開戰了嗎？「開戰也有程序，不是馬上就打起來了。」