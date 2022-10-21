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10月紅潮來襲？民主黨人憂衝擊選情

編譯盧炯燊／綜合20日電
紐約州的哈德遜河谷選區，代表民主黨角逐連任的國會眾議員馬洛尼(左)，正受到共和黨參選人的挑戰。（美聯社）
紐約州的哈德遜河谷選區，代表民主黨角逐連任的國會眾議員馬洛尼(左)，正受到共和黨參選人的挑戰。（美聯社）

隨著期中選舉的臨近，民主黨的選情並不理想，他們所擔心的「紅色十月」已經到來。

紐約時報報導，首先是通膨問題。國民正面對40年來最高的通膨率，各類商品價格飆漲，沒有回落的跡象，聯準會(FED)對此束手無策，只有訴諸升息一途，任何有意置業的人，現正面臨著30年期抵押貸款利率飆升至6%以上。

其次是治安問題；犯罪率上升已令選民視為嚴重的問題，由Politico/Morning Consult合作的最新民意調查指出，64% 的選民在投票時會考慮到治安問題。

同一個調查顯示，59%的選民認為墮胎權很重要。民主黨對此大手押注，藉著最高法院推翻羅訴韋德案的裁決，讓不少選民遠離共和黨。民主黨在競選廣告中抨擊共和黨墮胎權的政策，卻沒有集中攻擊共和黨在國會內反對民主黨通過的政策。

本來民主黨在國會通過的一些政策是受到歡迎，例如降低通膨法案(Inflation Reduction Act)，但民調發現只有36%選民知道有這麼一回事。這是民主黨一個巨大的溝通失敗，反映了民主黨人沒有認真宣傳他們的成就，藉以動員更多選票。

期中選舉的歷史模式相當於是對執政黨的信任公投，一般而言不利執政黨；目前選情正向共和黨傾斜，紐約時報的民調顯示，共和黨的支持率領先民主黨4個百分點，有部分原屬民主黨的選區，也面對變天的局面。

例如紐約州的哈德遜河谷選區(Hudson Valley)，拜登2020年在大選中在此以5個百分點擊敗川普，然而代表民主黨在此角逐連任的國會眾議員馬洛尼(Sean Patrick Maloney)，正受到共和黨挑戰者的緊迫，若他在此連任失敗，會讓眾院的民主黨人深感尷尬。

類似的情況也在康州、羅德島等藍州出現，民調發現共和黨候選人皆領先民主黨對手。

紐約州的哈德遜河谷選區，代表民主黨角逐連任的國會眾議員馬洛尼(左)，正受到共和黨...
紐約州的哈德遜河谷選區，代表民主黨角逐連任的國會眾議員馬洛尼(左)，正受到共和黨參選人的挑戰。（美聯社）

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