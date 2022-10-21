14度訪賓州 拜登視察匹茲堡塌橋 救參議員選情

拜登總統20日赴賓州匹茲堡視察今年1月崩塌的蕨空橋修復工程，這是拜登上任以來第14次造訪賓州。(美聯社)

拜登 總統20日赴賓州 匹茲堡(Pittsburgh)視察今年1月28日突然崩塌的蕨空橋(Fern Hollow Bridge)修復工程，同時為民調領先、爭取賓州聯邦參議員的現任副州長費特曼(John Fetterman)輔選；這是拜登上任以來第14次造訪賓州，外界認為這與他小時候在賓州長大有關。

拜登抵達蕨空橋後表示，這座橋的重建工程是民主黨政府在兩黨合作下通過的基礎建設法的重要成果，還順帶為費特曼拉票；拜登說：「當各位看到在自家附近的建設計畫時，我希望大家能夠感受到和我一樣的感覺：自豪，對我們合作時能達成的成果感到自豪；基礎建設法案不僅僅關乎我們的基礎建設，更關係到重建美國的中產階級，這正是費特曼所了解並努力的目標。」

然而，共和黨 人批評基建法案的資金看得到吃不到；賓州共和黨籍聯邦眾議員穆澤(Dan Meuser)就表示，通膨導致修復橋樑的成本推升了三至四成，基建法案給的資金根本沒起到任何作用；穆澤說：「我認識的每個人，不管共和黨或民主黨，都很好奇基礎建設法案的錢到底在哪裡；我們的道路品質這麼爛，根本沒看到基建法案的成果。」

據民調機構538(Five Thirty Eight)20日最新統計，費特曼以47.7%的支持率勝過共和黨籍候選人奧茲(Mehmet Oz)的43.2%，且自8月以來費特曼都保持領先態勢。

值此選情關鍵時刻，拜登幾乎沒有像喬治亞、內華達與俄亥俄等關鍵地區的輔選行程，但卻多次造訪賓州，外界推測這與他在賓州長大，因此對賓州有特殊感情有關。