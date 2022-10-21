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德州控告谷歌 非法蒐集用戶生物特徵

記者張聲肇／綜合報導
德州檢察長帕克斯頓20日控告谷歌違反隱私權，蒐集個人資訊。(路透)
德州檢察長帕克斯頓20日控告谷歌違反隱私權，蒐集個人資訊。(路透)

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)20日上法院控告谷歌違反隱私權，理由是谷歌的照片等軟體在用戶不知情的情況下，蒐集個人資訊；根據德州的消費者保護法，每違法一次，得罰2.5萬元。

帕克斯頓說，德州使用谷歌軟體的人不下數百萬，廠商未告知並徵得其同意前，不得收集指紋、聲紋、「手部或臉部辨認」等生物特徵資訊。

谷歌發言人卡斯塔涅達(José Castañeda)說，帕克斯頓「再度在官司裡錯誤描述本公司產品效能。我們會在法庭釐清一切。」

訴狀指出，「谷歌照片」應用軟體讓使用者上網辨認自己所拍照片中的每一個人；谷歌「窩巢」(Nest)照相機對每一個上門的訪客，不管認不認得，都會發出警報；聲控的「谷歌秘書」，最多能辨認六個人的聲音，根據各人聲紋提供答案，回答問題。

帕克斯頓說，這些產品在用戶和非用戶不理解、也未予同意的情況下，逕自掃描、處理臉部和聲音，違反他們受法律保護的權利。

帕克斯頓2015年起擔任德州檢察長，近幾年屢屢卯上大科技公司，2020年聯手另九州一起對谷歌提出「反托辣斯」訴訟；2021年元月6日國會暴亂後，又以調查為由，要推特、亞馬遜、蘋果、臉書和谷歌提出詳細說明如何修改、運用主動蒐集或客戶上傳的資料；今年他又針對推特「假帳號」問題展開調查。

德州於2009年制定「生物特徵計量隱私法」，伊利諾州和國會也差不多時候通過類似法案，伊利諾州准許個人直接控告科技大咖，德州則須政府替消費者提告，但直到今年2月告臉書，德州政府未曾執行這條法律。

伊利諾州民在該法「鼓舞」下，對科技公司提出數百樁集體訴訟，包括2016年告谷歌案，最近兩造以1億元和解。

谷歌 德州 伊利諾州

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