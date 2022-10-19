物價續飆 Fed下月擬再升息3碼 鷹派主張12月也升息

一名男子騎車經過華爾街的紐約證券易所前，聯準會Fed官員打算11月再升息3碼。（美聯社）

基於擔心物價上漲力道持久不墜、通貨膨脹率持續走揚，聯準會 (Fed)官員正計畫11月初再升息 3碼(0.75個百分點)；基於同樣擔憂，聯準會明年可能繼續升息，升息幅度至少會略高於之前的預測。

聯準會官員原打算在11月會議討論何時放慢快速升息腳步及何時完全停止升息，但這兩大問題都是以通膨開始放緩為前提，然而近期一連串數據顯示，勞動力市場仍強勁且通膨並未放緩，官員因此決定至少延後一個月、到12月再討論是否縮小升息幅度。

聯準會曾預計2023年「終點利率 」為4.6%，此數據可望根據即將公布的數據走升。目前利率設定在3.1%左右，聯準會下次預測在12月發布。

聯準會官員今年更積極對抗通膨，因事實證明席捲全球的價格暴漲比任何預期都要持久；目前沒理由鬆懈。上周報告顯示，即使剔除食品和燃料價格，9月消費者價格指數 (Consumer Price Index) 仍較去年同期上漲6.6%，是近40年新高。聯準會前副主席布蘭德(Alan Blinder)說：「在沒有明顯原因下放慢速度，有點困難。」

官員擔心，若允許快速通膨持續，將成為美國經濟永久特徵：若工人認定消費成本穩步增加，可能要求每年加更多薪水；若公司預計工資上漲、相信消費者不會因價格上漲而震驚，就可能更大幅且更頻繁調高收費。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell) 9月警告：「當前一輪高通膨持續時間愈長，通膨上升預期根深蒂固的可能性就愈大。」愈來愈多數據跡象顯示，今日通貨膨脹並非一次性趨勢的結果，不會隨時間推移自行消退。

供應鏈正在恢復，原本飆升的運輸成本已回落，但消費者價格仍持續逐月快速上漲；這些增長是透過商品和服務推動，包括不斷攀升的住房成本、寵物護理服務和看牙等等。

在聯準會的最新會議紀要中，官員承認「通膨下降速度比預期要慢」，且價格壓力「在廣泛產品類別中持續存在」；通膨只顯示加深跡象。目前幾乎沒有證據顯示聯準會政策正有效抑制物價上漲；聯準會舉措需要時間奏效，但對整體經濟的影響已非常明顯：房地產市場正急劇放緩，需求開始回落，人們開始消耗儲蓄；只是，物價對這些趨勢幾乎沒有反應。

聯準會理事華勒(Christopher Waller)最近演講表示，「我們尚未在通膨方面取得有意義進展。」若這種情況持續下去，可能迫使聯準會官員明年採取更多措施來限制加息。今年有投票權的鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard) 上周對路透表示，他可能贊成在12月再次大幅加息3碼，讓政策利率到4.6%左右。