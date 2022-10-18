「英相特拉斯財政計畫錯誤」 拜登：不只我這麼想

拜登總統16日在俄勒岡州一家冰淇淋店時，指英首相特拉斯為富豪減稅的計畫是「錯誤」的。（路透）

拜登 總統16日在俄勒岡州輔選時稱，他並非唯一認為英國 首相特拉斯 (Liz Truss)原始經濟計畫是「錯誤」的人。特拉斯原始計畫一度導致英鎊重摔。

路透報導，拜登16日在俄勒岡州替角逐州長的柯泰克(Tina Kotek)輔選，他駐足一間冰淇淋店時告訴記者說：「我不是唯一認為那項計畫是一個錯誤的人。」並補充說隨後的結果是「可以預見的」

拜登說，「我認為，這個時候對超級富豪減稅…我不同意這項政策，但這是英國要做出的判斷，不是我。」

當被問及特拉斯最初的經濟方案時，拜登總統表示他不同意該方案。 但他承認這不是他發表評論的地方，而是說應該由英國人民自己得出結論。

拜登還駁斥對美元走強的擔憂。 他說，「問題在於其他國家缺乏經濟增長和健全的政策。」

眾所周知，拜登和英國新首相特拉斯之間存有分歧。

拜登這番評論是在白宮官員數周來拒絕批評特拉斯的方案後發表的，白宮官員強調他們一直在密切關注經濟影響。

拜登表示，他並不擔心美元的強勢。

最近幾周美元兌英鎊創下新紀錄，這有利於美國的進口。拜登總統表示，美國經濟「很強勁」。「我擔心世界其他地區，」他補充說。「問題在於其他國家缺乏經濟增長和健全的政策。」 拜登說，「這是全球性的通貨膨脹，這是必然的。」