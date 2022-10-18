我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

「英相特拉斯財政計畫錯誤」 拜登：不只我這麼想

編譯中心／綜合報導
拜登總統16日在俄勒岡州一家冰淇淋店時，指英首相特拉斯為富豪減稅的計畫是「錯誤」的。（路透）
拜登總統16日在俄勒岡州一家冰淇淋店時，指英首相特拉斯為富豪減稅的計畫是「錯誤」的。（路透）

拜登總統16日在俄勒岡州輔選時稱，他並非唯一認為英國首相特拉斯(Liz Truss)原始經濟計畫是「錯誤」的人。特拉斯原始計畫一度導致英鎊重摔。

路透報導，拜登16日在俄勒岡州替角逐州長的柯泰克(Tina Kotek)輔選，他駐足一間冰淇淋店時告訴記者說：「我不是唯一認為那項計畫是一個錯誤的人。」並補充說隨後的結果是「可以預見的」

拜登說，「我認為，這個時候對超級富豪減稅…我不同意這項政策，但這是英國要做出的判斷，不是我。」

當被問及特拉斯最初的經濟方案時，拜登總統表示他不同意該方案。 但他承認這不是他發表評論的地方，而是說應該由英國人民自己得出結論。 

拜登還駁斥對美元走強的擔憂。 他說，「問題在於其他國家缺乏經濟增長和健全的政策。」

 眾所周知，拜登和英國新首相特拉斯之間存有分歧。

拜登這番評論是在白宮官員數周來拒絕批評特拉斯的方案後發表的，白宮官員強調他們一直在密切關注經濟影響。 

拜登表示，他並不擔心美元的強勢。

最近幾周美元兌英鎊創下新紀錄，這有利於美國的進口。拜登總統表示，美國經濟「很強勁」。「我擔心世界其他地區，」他補充說。「問題在於其他國家缺乏經濟增長和健全的政策。」 拜登說，「這是全球性的通貨膨脹，這是必然的。」

拜登 特拉斯 英國

上一則

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

下一則

上任3天 英新財相強勢取消減稅案 振奮市場

延伸閱讀

選舉要到 拜登引川普政府政策 驅逐委內瑞拉無證客

選舉要到 拜登引川普政府政策 驅逐委內瑞拉無證客
中方阻撓G20拜習會？中國外交部間接否認

中方阻撓G20拜習會？中國外交部間接否認
英相特拉斯最快本周丟工作？下台呼聲起 英鎊上漲

英相特拉斯最快本周丟工作？下台呼聲起 英鎊上漲
若拜登不選2024…黨內悄做準備 有人喊「世代改革」

若拜登不選2024…黨內悄做準備 有人喊「世代改革」

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

2022-10-15 10:42
拜登總統（左）今年7月15日訪問沙烏地阿拉伯，受到沙國王儲穆罕默德（右）接待。（美聯社）

顏面掃地 美國「重新評估」與沙烏地阿拉伯關係

2022-10-11 10:12
美國對中國半導體出口管制升級，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括中企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。圖為美國總統拜登。（美聯社）

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

2022-10-12 22:11

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠