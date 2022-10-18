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新科諾貝爾經濟獎得主戴蒙：抑制通膨 Fed恐須升息至7%

編譯任中原／綜合外電
新科諾貝爾經濟獎得主戴蒙建議，Fed恐須升息到7% ，但升息速度應有所節制，時間應該拉長。(路透)
新科諾貝爾經濟獎得主戴蒙建議，Fed恐須升息到7% ，但升息速度應有所節制，時間應該拉長。(路透)

今年諾貝爾經濟學獎美籍得主戴蒙(Douglas Diamond)建議，聯準會(Fed)要壓低通膨，利率甚至須接近7%，因此升息速度應該有節制，時間應該拉長，量化緊縮(QT)的速度也不應太快，以免對經濟造成重大傷害。

戴蒙接受「財星」雜誌(Fortune)訪問時表示，基於Fed自己造成的嚴峻情勢，因此除了大幅升息之外並無其他選擇。他表示，「Fed最近的作法好得多。他們可以繼續升息，這是該做的事」。

但戴蒙也重申已故經濟學大師傅利曼(Milton Friedman)的警語，「我崇拜傅利曼。他有句名言，就是『Fed的政策有很長且不固定的時間滯後』」。依傅利曼的理論，戴蒙表示在升息之後一段期間，反而可能使通膨短暫升高，因為升息會導致房貸成本上升。

戴蒙相信若要制伏通膨，Fed必須使實質聯邦資金利率以及各年期公債殖利率，皆成為正數，「如果在長期間使通膨率維持2%目標，所需要的『實質』中性利率是1%，那麼現在為了抑制通膨，實質利率須更高，要達到2%甚至3%」。

美國8月「個人消費支出核心平減指數」(PCE)年升4.9%，因此要使實質利率達到2%，聯邦資金利率應升到接近7%，約是目前水準的兩倍。

正因為如此，戴蒙相當擔憂他所認為的適當利率水準，可能會對債務人及經濟造成重大傷害。

為了防止經濟瓦解，他建議Fed應緩步且審慎地升息。他表示，「基於傅利曼所提到的時間滯後現象，Fed必須有節制、長期間地升息，如此方能使沒有預先安排避險的債務人，能夠處理此一震撼。」

戴蒙也引用「股神」巴菲特的名言，「當退潮時，裸泳者就會現形」。他表示，「當水位很高，且時間很久，人們甚至會不著寸縷，許多糗事便會發生」。

殖利率 升息 諾貝爾

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