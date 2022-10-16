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新亞型變異病毒BQ.1+BQ.1.1蔓延 佛奇喊棘手

編譯徐薏茹／綜合15日電
最新數據顯示，Omicron出現新的亞型病毒，已占全美新病例的一成以上。(路透)
最新數據顯示，Omicron出現新的亞型病毒，已占全美新病例的一成以上。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)14日更新的資訊顯示，一個月前新命名的Omicron新亞型變異株BQ.1與另一病毒株BQ.1.1目前已經占據全美10%以上的新病例。

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示：「像這樣的變異株，必須要看其增長率在變異株的相對比例，這個變異株(BQ.1)有相當棘手的倍增時間(doubling time)。」

BQ.1在英國、德國等歐洲國家已經超越不少變異株，並已帶起新一波疫情

據CDC預估，BQ.1、BQ.1.1變異株目前各占據全國病例的5.7%；兩種變異株均為BA.5的分支，BA.5為今年夏季盛行的主要病毒株，目前約占新冠病例的67.9%。

CDC發言人諾德隆德(Kristen Nordlund)發布的聲明指出，BQ.1、BQ.1.1.雖然成長快速，但BA.5仍是國內主要傳播的病毒株。

BQ.1、BQ.1.1.可能追上目前約占據12.2%病例的BA.4.6。

與此同時，全國的各項新冠疫情指標仍繼續大幅改善。目前僅1%左右的國人住在新冠社區等級(COVID-19 Community Levels)為「高」的地區；在最近的聯邦指導方針下，社區傳播嚴重到必須在醫院及照護機構普遍要求戴口罩的郡不到半數。

但衛生與公共服務部(HHS)第2區辦公室(紐約、新澤西州)追蹤的數據顯示，新冠肺炎住院與照護機構的感染率有上升的趨勢。

佛奇也擔心變異株的突變可能會躲過Evusheld等藥物；Evusheld是一種重要的抗體藥物，用來幫助保護免疫功能低下的族群對抗新冠病毒。

佛奇說：「由於其倍增時間以及似乎會躲避重要單株抗體(monoclonal antibody)的雙重因素，這就是人們關注BQ.1.1的原因，」

不過他預計輝瑞(Pfizer-BioNTech)和莫德納(Moderna)的新型補強針有助於抑制可能由BQ.1帶動的潛在疫情高峰，「壞消息是有新的變異株出現，可能躲避我們現有的部分干預措施，但某方面的好消息是，這是一個BA.5分支，所以幾乎肯定會有一些你能加強的交叉保護措施。」

疫情 佛奇 CDC

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