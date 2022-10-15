普亭：無意摧毀烏克蘭 沒必要繼續發動大規模攻擊

俄羅斯總統普亭出席在哈薩克斯坦舉行的獨立國家聯合體（獨聯體）領導人峰會，聲稱發動烏戰並不後悔。（路透）

俄羅斯 總統普亭 最新闡述了對烏克蘭 特別軍事行動，指出俄羅斯無意摧毀烏克蘭，俄軍沒有必要對烏克蘭軍事基礎設施展開另外一系列打擊，同時預計在兩星期內完成預備役軍人的徵召；他更強調，對烏克蘭的軍事行動「正確、及時」。

普亭在哈薩克斯坦首都阿斯塔納出席獨聯體國家峰會後，14日在記者會談到對烏克蘭的軍事行動時說，大部分烏克蘭指定目標已經擊中，俄軍現時沒必要繼續向烏克蘭發動大規模攻擊，也無意摧毀烏克蘭。

他指出，在烏克蘭29個基礎設施目標中，大部分已完成打擊。

普亭重申不後悔發動這次軍事行動，認為行動正確、及時，若不採取行動，情況會更糟。

他強調，「委婉的說，今天所發生的事情確實令人有點不快，但若晚一點才行動，情況會更糟，因此我們的行動是正確和及時的。」

普亭聲稱，在八個月前開始軍事行動時，已確定不會摧毀烏克蘭，如果北約部隊與俄羅斯直接衝突，將導致全球災難。

在採取軍事行動前，普亭曾質疑烏克蘭作為一個主權國家存在的權利，將烏克蘭描繪成為俄羅斯的一部分。他在記者會上遭記者問及此事時，重申俄羅斯已為和平談判做好準備，並再次指責烏克蘭政府在戰爭初期，當俄軍撤出基輔時就退出談判。

普亭表示已經徵召超過22萬預備役人員，徵召行動會在兩星期內結束，其中1萬6000名新招募的軍人已部署參與執行作戰任務的部隊。這些數據與他最初發出動員令時的數字相同。

當記者問及會否擴大動員時，普亭說國防部沒有要求他授權；他說「沒有進一步的徵召計畫，在可預見的未來，我認為沒有任何必要。」

對於外界批評一些新兵在準備及裝備不足情況下就被派往前線，部分更在最近的烏軍反攻中陣亡；普亭說會指派俄羅斯安全委員會檢查對新徵召入伍者的訓練情況。

對於兩周內結束動員令的說法，一些反對派提出質疑，認為只不是俄羅斯暫停處理常規的應徵入伍，要真正停止徵召，只能透過法令取消。